Primer tráiler de 'Shazam 2': Zachary Levi, Adam Brody y compañía se enfrentan a la "furia de los Dioses"

Ya queda menos para la llegada de '¡Shazam! La furia de los dioses', que continúa la historia del adolescente Billy Batson que, al recitar la palabra mágica "¡SHAZAM!", se transforma en su alter ego de superhéroe adulto, Shazam.

'¡Shazam! La furia de los dioses' está protagonizada por los miembros del reparto que regresan, Zachary Levi ("Thor: Ragnarok") como Shazam; Asher Angel ("Andi Mack") como Billy Batson; Jack Dylan Grazer ("It Capítulo Dos") como Freddy Freeman; Adam Brody ("Una joven prometedora") como el superhéroe Freddy; Ross Butler ("Raya y el último dragón") como el superhéroe Eugene; Meagan Good ("Turno de día") como la superheroína Darla; D. J. Cotrona ("G.I. Joe: La Venganza") como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey ("Annabelle 2: La creación") como Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman ("This Is Us") como Darla Dudley; Ian Chen ("Tu mejor amigo") como Eugene Choi; Jovan Armand ("Second Chances") como Pedro Pena; Marta Milans ("White Lines") como Rosa Vasquez; Cooper Andrews ("The Walking Dead") como Victor Vasquez; con Djimon Hounsou ("Un lugar tranquilo 2") como Wizard. Se unen al reparto Rachel Zegler ("West Side Story"), con Lucy Liu (la franquicia "Kung Fu Panda") y Helen Mirren ("Fast & Furious 9").

La película está dirigida por David F. Sandberg ("¡Shazam!", "Annabelle 2: La creación") y producida por Peter Safran, ahora presidente de DC Estudios junto a James Gunn. Está escrita por Henry Gayden ("¡Shazam!", "Hay alguien en tu casa") y Chris Morgan ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Fast & Furious 8"), basada en personajes de DC; Shazam! fue creada por Bill Parker y C.C. Beck.

Los productores ejecutivos son Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi y Geoff Johns. Junto al director Sandberg, detrás de la cámara están el director de fotografía Gyula Pados (la franquicia "Jumanji"), el diseñador de producción Paul Kirby ("La vieja guardia", la saga "Bourne") y el editor Michel Aller ("¡Shazam!", "La monja"). El supervisor musical es Season Kent ("DC Liga de Supermascotas" y "La familia Addams 2") y la música es de Christophe Beck ("Free Guy", "Frozen II"). Los supervisores de efectos visuales son Bruce Jones ("Aquaman", "It") y Raymond Chen ("Alita: Battle Angel", "Megalodón"). La diseñadora de vestuario es Louise Mingenbach ("Jumanji: Siguiente nivel", "Godzilla: El rey de los monstruos").

'¡Shazam! La furia de los dioses' se estrenará en cines a nivel internacional a partir del 17 de marzo de 2023.