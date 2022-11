Zachary Levi, de 42 años, lleva media vida dedicado a la interpretación. Se hizo conocido con su papel de Chuck en la serie de Josh Schwartz y también por poner voz al protagonista de 'Enredados' junto a Mandy Moore.

Su rápida sonrisa, sentido del humor y talento para cantar le hicieron uno de esos actores versátiles perfectos para Broadway o una comedia romántica, aunque nunca terminaba de despuntar en su carrera.

Todo eso cambió en 2017 cuando fue elegido como la nueva estrella del Universo DC, como el superhéroe protagonista de 'Shazam!', que tuvo una gran acogida entre el público y que ahora está cerca de estrenar su secuela, cuyo tráiler puedes ver arriba.

Sin embargo, desde que su popularidad explotó Levi ha estado muy inclinado a utilizar su masiva plataforma para hablar y concienciar sobre la salud mental, siempre asegurando que la terapia le salvó la vida. El actor incluso ha publicado un libro, 'Radical love', donde habla sobre su dura experiencia.

Ahora, con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ha publicado con una adorable foto de su sobrino de 6 años una desgarradora carta donde explica lo que ocurrió hace 5 años, cuando estuvo a punto de acabar con su vida.

Lo mejor es que lo leáis de sus palabras al completo, así que aquí está su mensaje traducido:

"Miro a este tío pequeñito y veo mi vida. No solo por la obvia genética. Quiero decir, es como mirar en el espejo más guay y mareante. Pese a que no es "mío", sus padres son taaaaaaaaan afortunados de que de alguna forma haya sacado taaaaaaaaaanto del estilazo de su tío. Pero en un nivel mucho, mucho más profundo también veo mi vida. Él fue la verdadera razón por la que no acabé con mi vida hace 5 años.

Él solo tenía un año por aquel entonces. Solo era un bebé. Apenas le conocía, y él me conocía aún menos. Realmente no me preocupaba la pérdida que creí que podría sentir en aquel momento, porque, ya sabes, era un bebé. Toda su realidad se basaba en beber el jugo de las tetis, cagarse en los pantalones, y conquistar a todas las mujeres, como debe ser. Para cuando fuera lo suficientemente inteligente como para entender qué había pasado, no tendría un efecto real en su pequeño corazón o mente. Pero eso solo es una verdad a medias.

Una vez que me permití darme cuenta de cómo provocaría el caos en las vidas a mi alrededor si terminara con mi vida, especialmente mis hermanas, todo lo que podía imaginarme es cuánto de ese dolor le caería a él inevitablemente. La ira, la confusión y tristeza que sería parte de sus vacaciones y reuniones familiares, al menos a lo largo de sus años de crecimiento. Y con ello la cantidad de trauma psicológico que experimentaría por todo.

Hace apenas cinco años casi terminé con todo debido a años y años de trauma psicológico sin curar, y en mitad de esa tristeza la idea de pasar eso a esta pequeña alma fue la única cosa que me mantuvo fuera de una tumba temprana. Porque no podría soportar eso. Se merecía crecer en la familia y hogar más sano, feliz y cariñoso posible. Se merecía tener una madre que pudiera estar ahí para él por completo, y no que siguiera sufriendo por cualquiera que fuera el daño emocional que yo le dejara y al resto de mi familia y mis amigos.

Así que hoy tengo mucho por lo que estar agradecido. Estoy agradecido por todas mis bendiciones imposibles de cuantificar. Estoy agradecido por mis maravillosos amigos y familia, y todo su amor. Pero por encima de todo, estoy agradecido por el momento de claridad en medio de mi oscuridad que me evitó intentar resolver un problema muy temporal con una solución muy permanente. Feliz Acción de Gracias a todos", termina.

Su post ha llegado a miles de personas en solo unas horas y se ha llenado de mensajes de corazones, de cariño y de agradecimiento por que aún siga aquí y por mostrarse así de vulnerable por si su historia pueda ayudar a más personas.

