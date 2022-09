Zac Efron aclara, por fin, qué le pasó en la cara: "Tenía la mandíbula colgando"

Zac Efron es uno de los intérpretes más queridos de los últimos años. La estrella de 'High School Musical' continúa acaparando titulares gracias a su carrera profesional, además de por su implicación constante en acciones humanitarias en relación al cambio climático. Sin embargo, el año pasado fue noticia por un supuesto cambio de imagen que fue muy cuestionado en redes sociales.

El intérprete apareció en una entrevista con la cara muy hinchada y un tanto deformada y se llegó a especular si había sufrido alguna enfermedad o se había sometido a una operación de cirugía estética. Efron no fue consciente del revuelo que causó su nuevo rostro hasta que su madre le preguntó directamente si había pasado por el quirófano. En una reciente entrevista para 'Men's Health', por fin ha comentado el origen real de este efecto.

El actor sufrió un accidente doméstico, después de resbalar y chocar su barbilla contra una fuente de granito. Por consiguiente terminó rompiéndose la mandíbula, recordando haberse despertado con la mandíbula colgada tras el golpe. Sin embargo, el proceso de recuperación ha sido bastante satisfactorio pues desde entonces ha estado trabajando con un especialista y hace fisioterapia para recuperar la naturalidad de sus facciones.

La hinchazón estaba provocada por ese suceso que aumentó el tamaño de sus músculos de la mandíbula. "Los maseteros simplemente crecieron. Simplemente se hicieron muy, muy grandes", un efecto que no pudo ocultar y le hacía ver muy diferente.

El intérprete tuvo que esperar a la llamada de su madre para ser consciente de la expectación generada pues no frecuenta el uso de redes sociales, priorizando su salud mental. "Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que puedan pensar que lo hago", explicaba Efron, "definitivamente no sería capaz de hacer este trabajo".

Su experiencia tras pasar por la depresión

El actor aprovechó esta intervención para confesar un oscuro momento de su vida, cuando se obsesionó con conseguir un impresionante físico para su papel en la nueva versión de 'Los vigilantes de la playa' de 2017. "Fue muy difícil" señaló Efron, afirmando que tuvo que luchar duramente para mantener su estado corporal y como nunca volvería a pasar por algo similar. Un proceso que le acarreó adquirir malos hábitos.

"Empecé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a centrarme. Fueron demasiados diuréticos durante demasiado tiempo, y me estropeó".

Zac agregó: "Ese aspecto de 'Los vigilantes de la playa', no sé si eso es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Es falso; parece CGI. Y eso requirió Lasix y poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito pasar por eso. Prefiero tener un extra, ya sabes, un dos o tres por ciento de grasa corporal".

A pesar de estos pequeños incidentes el actor sigue volcado en su carrera como actor. Este año ha lanzado tres largometrajes, su próximo estreno será la película de Apple +, 'Yo me encargo de la cerveza', donde comparte pantalla junto a Russel Crowe y Bill Murray. Además, volverá a colaborar con Disney para el remake de la película de 1987, 'Tres hombres y un biberón'.

