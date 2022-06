Cómo Johnny Depp ha modificado los tatuajes que se hizo por Amber Heard en su cuerpo

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se saldó con una condena a la actriz de 'Aquaman' por difamación, y según la cual, debe pagar a su expareja 10 millones de dólares por daños compensatorios, más 35.000 por daños punitivos.

Durante el proceso, salieron a colación algunos episodios desconocidos de su relación, algunos especialmente llamativos. Uno tuvo que ver con el tatuaje 'Winona Forever', que originalmente Depp se hizo por su ex Winona Ryder, a la que conoció en los 90, en 'Eduardo Manostijeras', y posteriormente modificó tras romper para que leyera 'Wino Forever'.

Según Amber Heard, una conversación sobre este tatuaje desató la primera discusión en la que, según ella, hubo una agresión por parte de Johnny Depp: "Dijo que decía 'Wino' y pensé que estaba bromeando y me reí. Me dio una bofetada en la cara y me volví a reír porque no sabía qué más hacer". Este fue un episodio que para la actriz marcó el cambio en su relación, como relataba en su testimonio y puedes ver en el vídeo.

Tras la ruptura con Winona, el actor cambió el tatuaje de su piel por 'Wino forever' en referencia al vino. Y tras la ruptura con Amber Heard, parece que el actor ha hecho lo mismo que en aquella ocasión, pero con los tatuajes que se hizo durante su relación con Heard.

El que más llamó la atención fue uno que mostraba en sus nudillos con el nombre 'Slim', que al parecer era el apelativo cariñoso que Depp usaba con su pareja. Como se puede ver en este tweet, más tarde se cambió levemente el tatuaje a 'Scum' (escoria en inglés), para después modificarlo con una 'A' redondeada para que se leyera 'Scam' (estafa), y esto ocurrió después de las acusaciones por parte de Amber Heard.

Lo reveló su compañero de The Hollywood Vampires, Tommy Herinksen, que compartió una foto de los puños de Depp con esta nueva versión del tatuaje. En su momento, Amber Heard también publicó una foto en lo que parecía ser una respuesta a la modificación hecha por Johnny Depp.

Mientras este tatuaje fue visto claramente como una referencia a su ex, y eliminado durante todo el proceso que comenzó con las acusaciones, el actor llevaba otro en su bícep derecho, que parecía una silueta de una mujer al estilo 'pin up'. Podría tratarse de una referencia a su ex Amber Heard. Lo único cierto es que recientemente cubrió esa silueta con tinta negra, aunque no están tan claros sus motivos.

Seguro que te interesa

Amber Heard confiesa que sigue queriendo a Johnny Depp: "Puede que sea muy difícil de entender"