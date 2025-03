Will Smith rapea sobre su bofetada a Chris Rock en los Oscar: "Sigo en racha aunque no me nominen"

La gala de los Oscar 2022 será siempre recordada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock, cuando el actor subió al escenario después de que el cómico hiciera un chiste sobre Jada Pinkett.

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar | Cordon Press

Tres años después, la agresión sigue resonando en la carrera de Will Smith, que se vio paralizada de proyectos importantes. Eso sí, el intérprete parece haber recuperado poco a poco su popularidad y ganarse de nuevo el cariño de los fans como vimos recientemente en su homenaje a El Príncipe de Bel-Air.

Ahora, la estrella ha vuelto también al mundo de la música con el lanzamiento de Based on a True Story, su primer álbum en 20 años y en el que hace referencia a las polémicas de aquel incidente, entre otras cosas.

"Will Smith está cancelado / No puedes cancelar a un icono", son los versos con los que abre Int. Barbershop - Day, la primera canción del disco y en la que colaboran DJ Jazzy Jeff y B. Simone.

"¿Quién coño se cree que es Will Smith?", pregunta una voz, a lo que otra responde: "Nunca le voy a perdonar la mierda que hizo". El tema aborda lo ocurrido en aquella ceremonia no solo a través de indirectas, sino que también la plantea de forma explícita en la letra: "He oído que ganó el Oscar, pero tuvo que devolverlo. Sabes que le obligaron a hacerlo porque es negro".

Cabe destacar que Smith no tuvo que devolver su Oscar, sino que la Academia le prohibió asistir a cualquier evento durante 10 años que estuviera relacionado con la organización

"Él y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su mujer fuera de tu boca", se oye en la canción en referencia a la frase que exclamó Smith cuando volvió a su asiento tras la bofetada que le dio a Rock ("¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!").

El disco lo componen 14 temas, incluyendo You Lookin' for Me?, en el que también deja citas cargadas de significado: "Me costó mucho, he vuelto a la cima. Tendrán que acostumbrarse. No pararé, sigo en racha aunque no me nominen".

Horas antes del lanzamiento del disco, el actor publicaba en sus redes sociales sus impresiones sobre este trabajo, reflexionando que esta etapa iba a ser "el mayor periodo creativo" de su vida y que durante este proceso se ha descubierto y sincerado consigo mismo siendo: "En los últimos dos años he explorado profundamente qué y quién soy".

El álbum incluye colaboraciones con la española India Martínez, Teyana Taylor, Joyner Lucas o su hijo, Jaden Smith.