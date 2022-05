Los fans de Marvel se sorprendieron cuando James Gunn anunció que Will Poulter daría vida a Adam Warlock en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. Pero el actor demostró su compromiso desde el primer día, agradeciendo su elección: "Gracias, James. Es un verdadero honor desempeñar este papel y trabajar con usted. Estoy muy emocionado de ponerme a trabajar".

Así, el intérprete de 'Midsommar' aplacó los comentarios negativos sobre su idoneidad para interpretar al personaje, al demostrar la gran transformación física a la que se sometió. Y es que, Adam Warlock es un súper hombre diseñado en los cómic para ser lo más perfecto posible, así que Poulter tuvo que trabajar duro y realizar varios sacrificios.

"Es difícil hablar de eso porque con Marvel todo es un secreto", dijo a The Independent. "Pero lo más importante es que tu salud mental y física deben ser lo primero, y los objetivos estéticos deben ser secundarios", ha dejado claro el actor antes de advertir de los peligros de aventurarse a una dieta y un plan de ejercicios sin tener los medios suficientes.

"De lo contrario, terminas promoviendo algo que no es saludable ni realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio pagando las comidas y entrenamiento. Estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido, y no recomendaría a nadie que hiciera lo que hice para estar listo para este papel", ha concienciado Will Poulter.

El protagonista de 'Detroit' ha contado que ha realizado "una serie de dietas diferentes en los últimos meses", pero que ahora puede "disfrutar de una fase de mantenimiento": "He pasado por períodos en los que miraba la comida y sentía que no podía enfrentarme a ella. Para luego parpadear y al minuto siguiente estar listo para comerme los muebles porque tenía mucha hambre".

Sin embargo, ha añadido que ha tenido que renunciar a muchos aspectos de la vida social para seguir su entrenamiento: "Todo el lado social de tu vida tiene que pasar a un segundo plano".

"Estoy en una rutina que es tan estricta que no he podido ni salir a cenar algo con amigos", reveló, señalando que además no había probado nada de alcohol desde Nochevieja.

Will Poulter en el preestreno de 'Dopesick' | Getty

Will Poulter abandonó las redes sociales por bullying hacia su físico

El actor inglés de 29 años abandonó las redes sociales a sus 25 años después de numerosas críticas hacia su aspecto físico tras 'Black Mirror: Bandersnatch'.

"Es un equilibrio por el que llevo ya tiempo luchando y, por el bien de mi salud mental, siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales", añadió entonces el intérprete, para luego citar a varias organizaciones anti-bullying en su comunicado: "Me siento privilegiado por tener esta plataforma. Esto no es el final, consideradlo un camino alternativo".

De hecho, Poulter volvió a las redes sociales tiempo después, las cuales las usa como altavoces para distintas causas sociales que apoya.