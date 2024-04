Daniel Radcliffe recuerda cómo Alan Rickman le "aterrorizó" en las primeras películas de Harry Potter: "Este tipo me odia"

No es por nada que Alan Rickman es uno de los actores más queridos de Harry Potter incluso 8 años después de su muerte. El carismático intérprete de Severus Snape se ganó el cariño del público, pero también de sus compañeros de reparto.

Así lo han demostrado en múltiples ocasiones los protagonistas de la saga, quienes adoraban al británico por bromas como las que gastaban durante los rodajes. Cuando falleció, Daniel Radcliffe dijo de él que "fue uno de los primeros adultos en tratarme como a un colega, y no como a un niño".

EL momento de Harry y Snape | Warner Bros.

"Puede que sea sorprendente saber lo opuesto que era a los papeles turbios (o terroríficos) que interpretó", señaló en su momento. Sin embargo, según ha comentado recientemente Radcliffe en Happy Sad Confused, el duro carácter que tenía el profesor Snape en las películas le marcó en la vida real a comienzo de la saga.

Alan Rickman con los jóvenes protagonistas de 'Harry Potter' | Cordon Press

"Me sentí muy intimidado por Alan Rickman. ¿Cómo no lo iba a estar con esa voz?", aseguró. "Me sentí muy intimidado por él durante las primeras tres películas. Me aterrorizó y pensé: 'Este tipo me odia'. En algún momento vio que realmente quería hacer esto y trabajar de ello", recordó después de que le mostraran unas palabras que le dedicó Rickman un año antes de su muerte en la que sentía un "gran orgullo" de verle actuar en Broadway.

"Vio cada actuación que hice cuando estaba vivo", dijo Radcliffe. "Él me invitaba después y hablábamos de ello. Fue una de las primeras personas en decirme que debería estudiar el entrenamiento de la voz e investigar todas estas técnicas. Tengo mucha suerte. Escucharlo decir eso es realmente encantador. Gracias por mostrármelo", concluyó.