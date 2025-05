La hermana Pedro Pascal se pronuncia sobre el destino de Joel en The Last of Us: "No es la primera vez que me lo hace"

La temporada 2 de The Last of Us empezó arrasando a los fans con el momento más brutal de la serie hasta la fecha. En su episodio 2, los espectadores que no habían tenido contacto con el popular videojuego se estremecieron al ver ESA escena con Pedro Pascal y Kaitlyn Denver. (¡Este artículo contiene SPOILERS!)

Pedro Pascal como Joel Miller en The Last of Us | HBO Max

Y es que el actor chileno se ha ganado un hueco en los corazones de todos los fans. Por ello, los destinos que muchas veces corren sus personajes impactan en la audiencia... Incluyendo a su hermana Lux, la cual se ha compartido su reacción al ver qué pasó con Joel Miller en The Last of Us.

Reflexionando sobre la impactante muerte de Pedro, Lux le dijo al medio Remezcla en la pasada alfombra roja de los Premios Platino que, a pesar de que "sabía cómo terminaría ese episodio, lo vi y quise tirar el iPad".

"Estallé en llanto y no es la primera vez que me lo hace. No es la segunda vez que me lo hace. Creo que es la tercera o cuarta vez que me lo hace porque, ¿cuántas muertes ha tenido?: Juego de Tronos, The Equalizer 2, The Last of Us… Y cada una es más violenta que la otra. O sea, no, ver a mi hermano morir de esa manera no me gustó nada", reconoció la actriz, aunque no fue la única que se impactó con su muerte.

El propio Pedro Pascal declaró a Entertainment Weekly que "me matan a menudo. Me gusta morir", recordando su icónica muerte en Juego de Tronos dando vida a Oberyn Martell: "Esta muerte probablemente está compitiendo con la de Juego de Tronos. Pienso en la reacción de la audiencia todos los días de mi vida".

No obstante, su fallecimiento en la serie de HBO no ha significado el final de Joel, pues en el episodio 6 volvió en forma de flashback para que los espectadores entendieran el distanciamiento que tuvo Ellie con él.