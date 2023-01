El vídeo de Chris Hemsworth corriendo sin camiseta donde pone a prueba sus envidiables músculos

No cabe la menor duda de que Chris Hemsworth es uno de los actores más aclamados del panorama actual de Hollywood. En todos los proyectos en los que trabaja, triunfa. Desde sus películas de Marvel, pasando por la emblemática 'Star Trek', hasta la cinta de acción 'Extraction'.

El éxito que recibe no es para menos pues hemos visto a lo largo de los años cómo se prepara físicamente poniéndose en algunas ocasiones al límite de sus posibilidades.

Ahora, el actor australiano de 39 años ha sorprendido a sus más de 56 millones de seguidores en Instagram publicando un vídeo en el que le podemos ver sin camiseta poniéndose a prueba en una cinta de correr.

Sí, has leído bien, en el vídeo vemos cómo Hemsworth corre aumentando la velocidad cada vez más hasta el punto de preguntarnos si es realmente humano.

"Nada mejor que un poco de 'sprint' para comenzar la semana", ha escrito el actor en la descripción de la publicación mencionando a la cuenta de su centro de enteramiento deportivo.

Está claro que el actor de 'Thor' mantiene una condición física envidiable además de una sólida resistencia en la cinta. En el pequeño vídeo podemos ver a Hemsworth sin camiseta luciendo unos pantalones largos ajustados y una zapatillas especiales para hacer running. El intérprete completaba su 'sencillo look' con una gorra de beisbol beige puesta al revés de manera informal.

Los seguidores de la estrella no han dudado en hacerle saber lo sexy que está corriendo: "No miento si digo que verte correr sin camiseta ha sido lo mejor que me podría haber pasado hoy", escribía un usuario mientras que otro comentaba sarcástico: "'Si yo también me pongo mi gorra de béisbol al revés, ¿correré tan rápido como tú?. Lo intentaré".

"Thor queriendo ser Flash", ha comentado también una seguidora junto a unas caritas riéndose. Mientras que otro escribe: "El vengador más fuerte. Eres el mejor".