Hollywood llora la muerte de Robert Redford: "No hay ningún actor más icónico"

Este 16 de septiembreha muerto Robert Redford. El icónico actor de Hollywood tenía 89 años y fallecía en su casa de Utah mientras dormía.

Redford deja una estala imborrable después de más de 60 años de su carrera como actor con películas que forman parte del imaginario de todo el mundo como Memorias de África o El hombre que susurraba a los caballos, entre muchas otras.

Su muerte deja a Hollywood sin uno de sus pesos pesados. Por ello, muchos han sido los actores y actrices que han querido despedirse de Robert Redford a través de las redes sociales:

Jamie Lee Curtis ha escrito: "¡UNA VIDA! FAMILIA•ARTE•TRANSFORMACIÓN•DEFENSA•CREACIÓN•LEGADO. Gracias, Robert Redford".

"Robert Redford. Tu arte perdura a través del tiempo. Tu amor por los jóvenes cineastas y artistas nos dio el Festival de Cine de Sundance. Nos mostraste la importancia de la naturaleza. Como director, pudimos ver tu arte tras la cámara. Siempre te recordaremos. Y te extrañaremos. Que tu recuerdo sea eterno", comenta Rita Wilson.

Colman Domingo le dedica estas palabras: "Con cariño y admiración. Gracias, Sr. Redford, por su huella imborrable. Perdurará por generaciones. Descanse en paz".

Ron Howard lo recuerda así: "Descanse en paz y gracias a Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por sus decisiones creativas como actor, productor y director, y por lanzar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento del cine independiente estadounidense. Un artista revolucionario".

"Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años", ha declarado el cineasta Stephen King.

Mientras que Ben Stiller ha sentenciado con un breve: "No hay ningún actor más icónico".

"Oh Hubbell, nunca seremos los mismos. Buenas noches Bob. ¡Qué legado!", ha dicho Rosie O'Donnell junto a una foto de Robert Redford con Barbra Streisand.