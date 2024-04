Jodie Foster asegura que Robert Downey Jr. es un "genio" pero temía por él y su adicción a las drogas: "No sé cómo iba a acabar"

Podría parecer que Robert Downey Jr. tiene una vida de ensueño. Acaba de ganar un Oscar por su papel en Oppenheimer y su carrera está en uno de sus mejores momentos. Además, ha formado una bonita familia junto a su mujer Susan, quien habló recientemente sobre su matrimonio con él.

A pesar de todo esto, el actor vivió una oscura etapa en la que las adicciones se apoderaron de él y su carrera corrió el riesgo de truncarse, ya que empezó a drogarse desde muy joven. La revista Esquire ha recogido todo esto preguntando, además de al protagonista, a algunas personalidades del mundo de la fama que vivieron junto a él esta difícil situación. Una de las respuestas más impactantes ha sido la de Jodie Foster.

Anne Bancroft, Robert Downey Jr., Charles Durning, Cynthia Stevenson, Dylan McDermott en Home For The Holidays | Cordon Press

La intérprete coincidió con Robert mientras grababan en 1995 Home For the Holidays y ha asegurado que en ese momento sus adicciones ya se conocían y que se consideraba "demasiado arriesgado contratarlo". A pesar de ello, se hizo.

"Me lo llevé un momento durante el rodaje y le dije: 'Mira, no podría estar más agradecida por lo que has dado en la película, pero tengo miedo de lo que te pueda pasar. Ahora eres increíblemente bueno manteniendo el equilibrio en el taburete del bar. Pero es realmente precario y no estoy segura de cómo terminará'", ha contado Foster que le dijo.

La pregunta que se le ha hecho es por qué le dio la oportunidad y Jodie ha contestado: "Lo que era tan interesante sobre él antes es que era un genio, había más creatividad solo en su dedo pequeño de la que yo tendré en toda mi vida, pero no tenía disciplina".

"Estaba tan fuera que todo ese maravilloso talento era como agitar los brazos en el agua salpicando y que todo acabe en un gran desastre, pero estaba ahí en alguna parte, ¿verdad? Porque ahora es alguien que se ha vuelto disciplinado casi por supervivencia", ha contado la actriz.

"Tengo fe en la capacidad de la gente para cambiar si quieren, y él realmente quería. Y Mel también", ha contado la actriz haciendo alusión también a las adicciones de Mel Gibson.

Ben Stiller, que también ha trabajado con Robert Downey Jr., ha confirmado lo que ha dicho Jodie Foster de que el actor de Iron Man es brillante: "Realmente siento que es la palabra para él. Además de genio es alguien que no tendría motivo para trabajar tan duro, y Robert trabaja muy duro".