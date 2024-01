Tom Holland rompe su silencio y responde si Zendaya y él han roto tras los últimos rumores

Las redes sociales son el escaparate de muchas personalidades públicas y cada movimiento que hacen en ellas se mira con lupa por sus millones de fans. Por ello, que Zendaya haya dejado de seguir a Tom Holland en Instagram muchos lo han tomado como una señal de crisis o incluso de ruptura.

La actriz es una de las más reconocidas del mundo gracias a sus papeles en cine y televisión, con SpiderMan y Euphoria como títulos más famosos, aunque este mismo año estrenará Challengers y Dune: Parte 2.

La intérprete cuenta con más de 184 millones de seguidores en Instagram y, aparte de Holland, también ha hecho unfollow a todas las demás cuentas que seguía.

No es la primera vez que Zendaya ha hablado de las redes como un lugar complicado, como señaló tras el revuelo causado por unas fotos con un anillo que muchos señalaron que era de compromiso, por lo que lamentó "no poder subir nada".

La pareja estaba considerada como una de las más especiales y sólidas de Hollywood, con innumerables muestras de cariño y palabras bonitas dedicadas el uno al otro. Ambos se enamoraron en el rodaje de SpiderMan hace ya 8 años, aunque no lo hicieran público hasta 2021.

Hasta el momento, los rumores han ido creciendo ya que sus seguidores se basaban en los hechos. Pero ahora, el actor dejado claro si siguen juntos tal y como ha captado TMZ. "¿Estáis separados o no?", le preguntó el reportero, a lo que Tom respondió: "No, absolutamente no", sin dar más detalles,

Eso sí, lo que este mismo medio sostiene es que, la pareja no haya sido vista en público desde el 25 de octubre, pasaron la Nochevieja juntos: "Si rompieron, no han compartido esa noticia con sus seres queridos".

Lo que demuestra que sólo porque no les veamos juntos, no quiere decir que no lo estén.