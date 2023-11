Pura complicidad: El vídeo de Tom Holland y Zendaya en el que se muestran muy cariñosos y coqueteando

La relación y el amor entre Tom Holland y Zendaya ha crecido a pasos agigantados y los fans han podido ser testigos de ello desde que se conocieron en el set de rodaje de Spider-Man: Homecoming dando vida a Peter Parker y MJ y, posteriormente, confirmando su relación tras haber sido pillados besándose en un coche en 2021.

A pesar de que la pareja de actores más admirada de Hollywood se mantiene alejada de los focos y prefieren mantener los aspectos más íntimos de su vida y su relación en privado, no dudan en demostrar su amor públicamente mostrándose cariñosos compartiendo un romántico paseo, dedicándose tiernas palabras de admiración o luciendo un espectacular anillo que ha despertado los rumores de compromiso, como puedes ver en el vídeo de arriba.

En esta ocasión, Holland y Zendaya han vuelto a demostrar su gran complicidad y se han hecho eco de su estrecho vínculo en un tierno vídeo en el que podemos apreciar a la pareja coqueteando y tonteando mientras se acercan cada vez más el uno al otro.

En un momento determinado del vídeo vemos a Zendaya acariciando y sujetando el brazo de Holland después de que él animara a la actriz con un gesto cariñoso y divertido a firmar varios carteles de la cinta Spider-Man: No Way Home para una recaudación de fondos de la organización benéfica de la familia del actor, The Brothers Trust.

"¡No camines, corre a la tienda The Brothers Trust! Tenemos un número limitado de posters exclusivos de Spider-Man: No Way Home firmados no solo por Tom Holland sino también por Zendaya. Sabemos que estos carteles se van a agotar rápido así que no te lo pierdas. Todos los beneficios serán distribuidos a las organizaciones benéficas que apoyamos", ha escrito The Brothers Trust en el pie de foto de la publicación que han compartido en su cuenta de Instagram.

Dicha organización fue fundada por los padres de Holland en 2017 con la intención de "organizar una serie de eventos cada año y los fondos recaudados se donarán a organizaciones benéficas a las que apoyamos", tal como describe e indica la web de The Brothers Trust.