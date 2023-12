Tom Holland habla sobre el apoyo de Zendaya: "Es probablemente la más honesta conmigo"

Mientras Tom Holland y Zendaya protagonizaban la nueva saga de Spiderman de Marvel (Homecoming, Far from Home y No way Home) se enamoraron durante el rodaje para el deleite de los fans, que los vieron como el amor de Peter Parker y MJ, traspasaba la pantalla.

Tras confirmarse su relación al ser pillados besándose en un coche en 2021, la pareja se ha convertido en una de las más mediáticas, aunque son celosos de su intimidad ya no se esconden a la hora de demostrarse muestras de afecto.

Zendaya y Tom Holland | Gtres

El actor recientemente apareció en la fundación del sindicato de actores (SAG-AFTRA) donde se le preguntó qué personas solían ser más honestas con respecto a su trabajo, el actor no dudó en señalar a su novia como una de sus mayores críticas a la hora de enfrentarse a sus interpretaciones, también destacó la honestidad de Robert Downey Jr.

"Zendaya es probablemente la más honesta conmigo, algo que me gusta, porque lo necesitas" señalaba Holland a Digital Spy

El actor también tenía palabras para el intérprete de Ironman, Robert Downey Jr. "Downey es muy honesto... a veces, demasiado honesto" afirmaba Holland. "Le quiero obviamente, y realmente respeto la opinión de Downey. El me ha enseñado mucho" añadía el intérprete de Uncharted.