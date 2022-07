Todos los estrenos de HBO Max en julio 2022: series, películas y nuevos spin-off

Calienta los motores que este mes de julio HBO viene cargadito de estrenos, desde animación para adultos, series documentales hasta un "drama teen" (drama juvenil) que promete un viaje impresionante a través de sus personajes.

'Cómo mandarlo todo a la mierda'

El inicio del verano viene fuerte. Este 1 de julio se estrena la última apuesta de drama juvenil de HBO. ¿Por qué deberías verla? Esta serie española de Jaime Olías y Pablo Sanhermelando retrata las complejidades de la generación Z, una generación nativa digital y en entredicho constantemente.

La trama se centra en Alba, la chica nueva del instituto que tiene problemas para encajar. El viaje de fin de curso se cancela, pero unos compañeros planean un viaje sin rumbo y Alba se une a la experiencia. Solo hay tres reglas: no publicar nada en redes, estar siempre moviéndose y no mirar hacia atrás.

'El arma del engaño'

Basada en la Segunda Guerra Mundial, 'El arma del engaño' es la nueva película de John Madden llega el 5 de julio a HBO.

Corre el año 1943 y las fuerzas aliadas están decididas a recuperar Europa, pero no podrán hacerlo sin la estrategia de desinformación de dos oficiales brillantes. Esta historia está inspirada en el bestseller 'El hombre que nunca existió' de Ben Macintyre y está basado en hechos reales.

'Amigos fantásticos' | HBO Max

'Amigos fantásticos'

El 9 de julio llega una nueva serie documental que sigue a los gemelos Phelps en sus viajes. Los hermanos más conocidos del universo de 'Harry Potter' prometen una experiencia única y aventurera a través de diferentes destinos de todo el mundo.

El objetivo es encontrarse con algunos de sus amigos más famosos mientras que se dejan vislumbrar por los lugares que visitan. La serie está a cargo de Daniel Sharp, cineasta reconocido y de alta proyección profesional.

'Los anarquistas'

El 10 de julio llega una serie para los más revolucionarios. Se trata de 'Los Anarquistas' y explora cómo un empresario canadiense, Jeff Berwick, trata de promover una idea utópica de anarquía.

El evento impacta en la sociedad y crea una reacción encadena. ¿Es esta la sociedad con la que había soñado? Para saberlo tendrás que meterte de lleno en su trama.

'Edge of the Earth'

Estamos ante el estreno de una serie documental apasionante, un pack de acción y aventura que promete el 12 de julio poner a la naturaleza en el centro del debate.

Cuatro misiones y cuatro grupos de atletas de élite que tratarán de salir airosos y conseguir sus objetivos mientras exploran maravillas naturales poco conocidas.

'Los ensayos'

El actor y comediante canadiense Nathan Fielder ('Nathan For You' y 'How To with John Wilson') vuelve el 16 de julio a la televisión con una serie que pretende romper todos los esquemas de quienes la disfruten.

Así, con un equipo gigante y recursos casi ilimitados, somete a personas comunes a simulaciones de diferentes escenarios. ¿El objetivo? Prepararlos para afrontar las diferentes incertidumbres de la vida cotidiana.

'Rap Sh!t' | HBO Max

'Rap Sh!t'

El 22 de julio llega una nueva serie de Issa Rae, pero esta vez como productora ejecutiva y no como creadora. Se trata de 'Rap Sh!t', una nueva serie que retrata el mundo del rap.

Shawna y Mia descubren el mundo del rap y se adentran en él, con sus más y sus menos mientras tratan de crear un grupo. Y es que el elenco incluye a profesionales del género de la vida real.

'Nos conocimos en realidad virtual'

El 28 de julio llega a HBO un nuevo documental. ¿Por qué tienes que verlo? Está filmado completamente en realidad virtual y, por ende, dentro del metaverso, y pretende demostrar el poder de la conexión online y su inminente internacionalización.

Fue presentado en la última edición del Festival de Cine de Sundance y explora cómo podrían cambiar las relaciones en el futuro, llegando incluso a enamorarse en espacios virtuales.

'Pequeñas mentirosas: Pecado original'

El mes termina con uno de los estrenos más esperados. Y es que el 29 de julio se estrena una nueva serie repleta de drama y pasión juvenil.

Ocurre 20 años después de los acontecimientos que destrozaron Millwood ('Pequeñas mentirosas'), pero la historia es bastante parecida: un desconocido atormenta a un grupo de chicas y estas tendrán que defenderse.

'Almost fly'

También el 29 de julio se estrena 'Almost Fly', una serie alemana de Florian Gaag que se sitúa precisamente en la Alemania de 1990.

¿Cuál es la trama? Alemania está en un momento convulso y tres jóvenes con grandes sueños y ganas de salir adelante descubren el hip-hop gracias a una base del ejército estadounidense. A partir de ese momento, sus vidas cambian por completo.

'Alf' | HBO Max

Series que vuelven

'Alf', nuestro pequeño amigo alienígena, se reinventa y viene el 10 de julio, por primera vez, en streaming para volver a ganarse el corazón de todas las familias.

Lo mismo ocurrirá el 17 de julio con 'Urgencias', la serie mítica que explora los retos médicos a los que se enfrentan los profesionales del Hospital General de Chicago.

¿Qué series amplían catálogo? Por un lado, el 13 de julio lo hace 'Tuca y Bertie' con su tercera temporada y el 15 también estrena 'Bendita Paciencia' su tercera entrega. Por otro, el 20 de julio se estrena la segunda temporada de 'Birdgirl'; el 24, la segunda entrega de 'Primal'; y el 29, la tercera de 'Harley Quinn'.

Además, otros títulos que se van a agregar a la plataforma de vídeo bajo demanda son 'The Office' y 'Luther', ambas el 4 de julio. 'Park & Recreation' se añade el 18 de julio; 'Downton Abbey', el 25 de julio.