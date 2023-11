Timothée Chalamet se sincera sobre su vida privada y su "intenso" fandom: "La gente se confunde"

Timothée Chalamet es el actor del momento y uno de los más ocupados de Hollywood. Mientras espera el estreno de Wonka y Dune: Parte 2, dos grandes producciones, está siendo también noticia por su relación con la famosísima Kylie Jenner.

Aunque hay muchos fans interesados en su vida privada, el joven actor está intentando buscar un equilibrio entre su fama y su vida más allá de Hollywood, y así se ha sincerado con GQ.

"No puedo decir que estas cosas no importan porque mi intenso fandom me ha llevado a donde estoy", reconoce sobre el interés en su vida sentimental.

Y confiesa que se le "eriza el vello" de pensar que "puede que no tenga derecho del todo a una vida privada". Y reflexiona sobre otras figuras públicas que viven un gran escrutinio como el príncipe Harry y Meghan Markle.

"A veces, la gente se confunde mazo cuando dices que intentas vivir una vida privada", añade.

Timothée no tiene claro cuánto durará este periodo de su vida más hollywoodiense, pero a sus 27 años tiene los pies en la tierra y se plantea qué vendrá después.

"Empiezas a meterte en Instagram, a ver a gente de tu instituto casándose, amigos teniendo hijos, y tú en plan: 'Este rollo sin límites que estoy viviendo, incluso a este increíble nivel en el que estoy que no podría haber ido mejor...'. Pero empiezas a preguntarte, '¿cuánto queda hasta que tengas que cambiar?'", confiesa, revelando sus miedos sobre el estilo de vida de Hollywood.