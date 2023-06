Armie Hammer, pillado cenando en Roma con Alicia Vikander tras ser absuelto de los cargos por agresión sexual

Armie Hammer ha sidoabsuelto de los cargos de agresión sexualque se habían presentado contra él tras dos años de investigación. La fiscalía de Los Angeles ha concluido que "no había pruebas suficientes" para imputarle por la demanda puesta por una mujer identificada como Effie, que acusaba al actor de violarla durante horas en 2017 y cometer otros "actos violentos", como puedes recordar arriba.

El actor de 'Call Me By Your Name' también fue acusado públicamente de canibalismo en 2021 cuando se filtraron en redes sociales supuestos mensajes privados entre el actor y varias de sus exparejas en las que se podían leer las fantasías sexuales de Hammer haciendo referencia a mutilaciones, canibalismo y a "chupar sangre".

Hammer fue exiliado de Hollywood y tras dos años de investigación, ahora parece disfrutar más en público. El actor ha sido fotografiado cenando en el restaurante 'Roscioli Salumeria' de Roma junto a Alicia Vikander ('Tomb Raider'), quien dio a luz a su primer hijo a principios de 2021 junto a su marido, el actor Michael Fassbender ('Prometheus').

Armie Hammer y Alicia Vikander | Getty

Una fuente ha compartido con Page Six que el marido de Vikander, Fassbender, no se encontraba presente en la cena, pero estaban acompañados de otrasdos personas de los cuales se desconoce su nombre. "No era nada escandaloso", ha afirmado también la fuente.

Alicia Vikander y Armie Hammer coincidieron en 2018 en el set de rodaje de la película 'Operación U.N.C.L.E.' junto a Henry Cavill y en 2020 en la película 'Freak Shift'. Por el momento, se desconoce el motivo por el que se encuentran juntos en Roma, pero no existe confirmación de ningún nuevo proyecto en el que ambos vayan a colaborar.