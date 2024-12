Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear, se sincera sobre Toy Story 5: "No es una cuestión de dinero"

Han pasado 30 años desde que Toy Story se estrenara en los cines y diera a conocer a todo el mundo a Pixar, el estudio detrás de este éxito que revolucionó la animación y es responsable de cintas que han acompañado -y siguen haciendo- a varias generaciones.

Parecía que conToy Story 3 se cerraba un círculo perfecto que consiguió algo tan inusual como poner de acuerdo a casi todos los fans con su final, quizás uno de los mejores de la historia de una saga. Incluso para Quentin Tarantino.

No obstante, en 2019 se lanzó Toy Story 4 y logró premios tan importantes como el Oscar a Mejor película de animación, aunque la historia se centró mucho más en Woody que en sus antiguos compañeros. Ahora, en 2026 se estrenará Toy Story 5 buscando repetir las cifras de más de mil millones de dólares que recaudó el anterior film.

Woody, Buzz y compañía en una escena de Toy Story 4 | Cordon Press

Parece que para esta secuela, Buzz Lightyear y compañía tendrán más protagonismo y sobre el guion ha hablado Tim Allen, su actor de doblaje, para Collider, desvelando qué opina sobre ello.

"Es una historia muy, muy inteligente", adelantó Allen sobre la quinta entrega tras completar cinco horas de grabación. "Realmente no creo que sea una cuestión de dinero. Estoy seguro de que quieren que sea un éxito, pero no es por eso por lo que la hicieron. Si no hubieran presentado un guion brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a mí y a Tom Hanks".

Woody y Buzz Lightyear en 'Toy Story 4' | Pixar

"Fue realmente difícil conseguirlo y luego, después de unas dos horas, estaba haciendo de Buzz", añadió Allen sobre su primera sesión de grabación de Toy Story 5 tras cinco años sin ponerse detrás del personaje. "Tengo mucha suerte de ser Buzz Lightyear, para ser sincero. Va a ser divertido. Creo que nos queda un año. Ya he llegado al tercer acto. Y luego, volveremos y lo limpiaremos. Y luego, lo haré unas cinco veces más. Es una historia realmente buena, chicos. Es realmente buena", aseguró.

"En Toy Story 4, cuando dije 'Hasta el infinito' y Tom dijo 'y más allá', fue muy emotivo para los dos. Somos muy buenos amigos y eso me encantó", confesó Allen.