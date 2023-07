Crónica de la caída de Pixar: qué le pasa al estudio de animación que tantas alegrías nos dio

¿Qué le pasa a Pixar, que parece que no levanta cabeza? Después de la pandemia, que obligó a estrenar varias de sus nuevas películas directamente en Disney+ sin pasar por salas, la otrora exitosa compañía de animación por ordenador ha encadenado por cintas que han fracasado en taquilla: 'Lightyear' el año pasado y, más recientemente, 'Elemental' (con una recaudación de 226 y 361 millones de dólares respectivamente, que no es moco de pavo, pero muy lejos de las expectativas y de éxitos anteriores). Lejos queda aquella primera etapa en la que encadenaba estrenos de películas como 'Monstruos SA', 'Buscando a Nemo' o 'Los increíbles' y todas ellas se convertían en clásicos instantáneos. Y no solo se trata de una cuestión económica, sino que a la empresa también le está costando colocar estas nuevas cintas en el imaginario colectivo para que queden en el recuerdo.

A principios del pasado mes de junio, Pixar recortaba su plantilla eliminando 75 puestos de trabajo, incluidos dos altos cargos, Angus MacLane y Galyn Susman, ambos involucrados en 'Lightyear'. La noticia era solo una de las muestras de que algo no estaba yendo demasiado bien en la empresa propiedad de Disney, que ha visto cómo otros competidores le comían el terreno: Universal ha arrasado con'Super Mario Bros.: La película', DreamWorks ha vuelto con fuerza con 'El Gato con Botas: el último deseo' y Sony ha triunfado también con 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', mientras que 'Elemental' recibía críticas tibias —a decir verdad, no es una película terrible, pero tampoco memorable— y era ignorada en las salas de cine. No solo eso: con un 60% de puntuación en Rotten Tomatoes, se convertía en la segunda película peor valorada de Pixar (solo superada en deshonor por 'Cars 2').

Una mala racha que no termina

Vamos unos cuantos años atrás: en 2017 'Coco' funcionó bastante bien (recaudó 807 millones de dólares), pero en los dos siguientes años vinieron dos pelotazos colosales: 'Los Increíbles 2' se convirtió en la película de Pixar más taquillera (y la cuarta animada de la historia) con 1.242 millones de dólares y 'Toy Story 4' además de funcionar bien en salas (1.073 millones) se llevó el Oscar a la Mejor Película animada. Fue un punto álgido para Pixar gracias a dos películas que explotaban logros del pasado con nuevas entregas.

Después, le llegaría el turno a cuatro películas que partían de cero y que se toparían con la pandemia: 'Onward' sí estuvo en cartelera unas pocas semanas hasta que los cines cerraron por el covid, mientras que 'Soul', 'Luca' y 'Turning Red' fueron directas a plataforma. No fueron en ningún caso cintas totalmente fallidas; eran simpáticas, disfrutables y gozaron de cierta aceptación y algarabía, pero tampoco llegaron a la iconicidad de otras obras del estudio. La sombra de 'Toy Story' seguiría siendo alargada, así como de otras secuelas, anteriores o inminentes, que eclipsarían a las nuevas propiedades intelectuales. Y ahí está uno de los problemas actuales de Pixar: la incapacidad para crear marcas de éxito nuevas frente a la deuda con franquicias previas genera una sensación de que no saben, o no pueden, innovar como hicieron en el pasado. El año que viene llegarán dos propuestas, una nueva, 'Elio', y otra secuela, 'Del revés 2', y quizás entonces veremos si se confirman estos temores de que Pixar solo vive de las rentas.

¿A qué se debe esta caída de Pixar?

Para muchos analistas y profesionales del sector, la razón de esta situación desdichada que vive Pixar tiene nombre propio: John Lasseter. Él fue uno de los fundadores de la empresa y supervisó la mayoría de los trabajos de Pixar, además de dirigir 'Toy Story', 'Bichos', 'Toy Story 2', 'Cars' y 'Cars 2', siendo un hombre muy relevante para el devenir creativo del estudio. Sin embargo, en 2018 fue despedido después de unas acusaciones de mal comportamiento sexual en el entorno de trabajo (que él reconoció y posteriormente pidió disculpas), pasando a ocupar su puesto como CCO Pete Docter, a quien describen como un tipo encantador pero con menos dotes de liderazgo.

Pero hay más nombres que podrían tener que ver con el asunto. Por ejemplo, Bob Chapek, anterior CEO de Disney no parecía apoyar demasiado las películas animadas, alegando que el público adulto no las abraza (y la esencia de Pixar era, precisamente, contentar a niños y adultos por igual), mientras que el actual hombre al mando, Bob Iger, parece últimamente más preocupado por explotar grandes marcas, tales como Marvel y Star Wars, que en crear nuevas historias con potencial. Sea como sea, no parece que el problema de Pixar sea solo la actitud de ciertos ejecutivos, sino que va más allá. O tal vez sea solo una racha de mala suerte que contrasta con periodos más prósperos y pronto veamos un resurgir. ¿Ponemos nuestras esperanzas en 'Elio'?