Sale a la luz la razón por la que Alan Rickman no abandonó 'Harry Potter' pese a su estado de salud

La muerte de Alan Rickman en 2016 a los 69 años, a causa de un cáncer de páncreas, conmocionó al mundo del espectáculo. El artista británico se convirtió en uno de los intérpretes más queridos del mundo cinematográfico gracias a su participación como Severus Snape en la saga de 'Harry Potter'. Sin embargo, según informes recientes el actor habría pensado abandonar la franquicia con antelación.

El próximo 4 de octubre saldrán a las luz sus memorias 'Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman', donde se abarcan los últimos 25 años de vida de la estrella. El medio The Guardian publicó una serie de extractos del contenido del libreto y salió a la luz el deseo del actor de desvincularse de 'Harry Potter' tras el rodaje de la segunda entrega en 2002.

Alan Rickman | Getty

Incluso Paul Lyon-Maris, agente del actor, llegó a confirmar la alta probabilidad de que Rickman pudiera abandonar el proyecto. Sin embargo, no se volvió a plantear su salida hasta 2006, poco tiempo después de que el actor conociera que sufría cáncer y necesitaba recibir un duro tratamiento. De hecho, ese mismo año sus médicos decidieron que lo mejor para su recuperación era extirparle la próstata.

Se cree que su complicado estado salud sería la razón principal de las dudas del actor por continuar en la saga, sin embargo el cariño de la audiencia y el buen ambiente en el set de rodaje fue lo que siempre le animo a seguir participando en las siguientes entregas. Pero hubo una razón por encima de todo por la que se quedó hasta el final.

Severus Snape, el personaje más amado/odiado de 'Harry Potter' | seestrena.com

Tras su cirugía en 2006, escribió la siguiente frase: "Finalmente si aceptaré 'Harry Potter 5'. La sensación que me invade no es de un estado anímico alto o bajo. Al final ganó el argumento de 'Aguanta hasta el final, esta es tu historia'", reflexionaba el actor consigo mismo.

El momento clave está plasmado en sus memorias diciendo que todo se remonta a "una pequeña información de Jo Rowling hace siete años: Snape amaba a Lily. Eso me dio algo a lo que agarrarme ante el abismo", revela. El saber ese importante detalle del final de la saga le marcó mucho, y también relataba cuando leyó su destino final en los libros por primera vez y la satisfacción que le produjo.

"Terminé de leer el último libro de 'Harry Potter', Snape muere heroicamente, Potter lo describe a sus hijos como uno de los hombres más valientes que jamás haya conocido y llama a su hijo Albus Severus. Esto ha sido genuinamente un rito de paso".

