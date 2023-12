Sydney Sweeney, muy clara sobre si fue cosificada en un videoclip de los Rolling Stones: "Me sentí caliente"

Una de la actrices más buscadas de su generación es Sydney Sweeney. Desde su aparición en El cuento de la criada y en series de la talla de Heridas abiertas, The White Lotus y, sobre todo, Euphoria, la estrella de 26 años está también comenzando a amasar títulos en el cine como The Voyeurs, Érase una vez en Hollywood, Reality o la próxima cinta de Marvel, Madame Web, en la que será SpiderWoman.

Antes de ello, ha estrenado Cualquiera menos tú, una de las comedias románticas más esperadas del año junto a Glen Powell, con quien ha derrochado complicidad incluso cuando le picó una araña en el rodaje.

Pero entre todos estos trabajos, la intérprete ha sacado tiempo para protagonizar el último videoclip de los Rolling Stones de su canción llamada Angry, que se lanzó el pasado septiembre y es el primer sencillo de su próximo álbum, Hackney Diamonds.

Sydney Sweeney | Getty Images

Sweeney fue la estrella del vídeo, para el que vistió unos pantalones negros con tachuelas y un corsé mientras lo daba todo en un descapotable ondeando su melena rubia. Sin embargo, hay quienes vieron una cosificación de la actriz por la manera en la que aparecía en las imágenes, por lo que le cayeron críticas tanto a ella por ser "poco feminista" como a la legendaria banda británica.

Sobre estos comentarios, la intérprete se ha mostrado rotunda, sacando pecho de la forma en la que sale. "Me sentí caliente. Elegí mi propio atuendo entre muchos estantes de ropa. Me sentí muy bien haciendo eso", declaró en una entrevista con la revista Glamour.

"Una de las preguntas que me suele llegar es: '¿Eres feminista?'. Encuentro empoderamiento al abrazar el cuerpo que tengo. Eso es sexy y fuerte, y no creo que tenga nada de malo. Estoy en un vídeo de los Rolling Stones. ¿Cómo de genial e icónico es eso? Me sentí muy bien. Todos los movimientos y todo lo que hacía era por elección propia. Quiero decir, ¿quién más puede ir en el techo de un descapotable conduciendo por Sunset Boulevard con escolta policial? Son las cosas interesantes de esta carrera que no tenía idea de que podría hacer", respondió orgullosa.

Cabe señalar que Sweeney no es la primera vez que recibe comentarios despectivos por su físico, lo que le ha llevado en más de una ocasión a mostrar su dolor en redes sociales.

También, algunas de sus escenas con poca ropa en Euphoria le valieron una lluvia de críticas al director de la serie, aunque ella misma le defendió tras haber pedido que se redujeran dichos momentos.