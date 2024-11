Sydney Sweeney denuncia la "falsa" solidaridad femenina de Hollywood: "¿Por qué me atacan?"

Sydney Sweeney saltó a la fama con su papel de Cassie Howard en Euphoria, convirtiéndose en una de las jóvenes estrellas más solicitadas de Hollywood. Pese a su éxito, el pasado abril Carol Baum, una de las productoras más importantes de la industria, cargó contra la intérprete, asegurando que "ni es guapa ni sabe actuar".

Meses después del enfrentamiento, Sweeney se ha pronunciado sobre el feminismo en la meca del cine, asegurando que todo es "falso".

Sydney Sweeney en el Festival de Cine de Toronto | Gtres

"Es muy desalentador ver a mujeres destrozar a otras mujeres, especialmente cuando mujeres que tienen éxito en otras áreas de su industria ven talentos más jóvenes trabajando muy duro, con la esperanza de lograr cualquier sueño que puedan tener, y luego tratando de criticar y desacreditar cualquier trabajo que han hecho", ha declarado Sweeney en una entrevista con Vanity Fair.

"Toda esta industria, toda la gente dice: 'Las mujeres empoderan a otras mujeres'. Nada de eso está sucediendo. Todo esto es falso y una fachada para toda la otra mierda que dicen a espaldas de los demás", lamentó.

Para Sweeney, el problema es la idea extendida de que "solo una mujer puede estar en la cima. Solo una mujer puede atrapar al hombre. Solo una mujer puede ser, no sé, cualquier cosa".

"Entonces todas las demás sienten que tienen que luchar entre sí o destrozar a esa mujer en lugar de decir: 'Ayudémonos unas a otras'. Todavía estoy tratando de entenderlo. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. ¿Por qué me atacan?", añadió.

Sydney Sweeney | Cordon Press

Sweeney participó el pasado mes de marzo en una entrega de Saturday Night Live, donde sorprendió con un monólogo en el que hizo referencia en tono cómico a los comentarios que ha recibido sobre su físico desde que saltó a la fama.

"Me encantó. De hecho, tuve que presionar mucho para lograrlo. Algunas personas estaban un poco nerviosas por eso, pero en la vida real, me gustaría decir que soy una persona divertida", dijo. "Sentí que estaba recuperando el poder", agregó.

Sydney Sweeney vuelve al rodaje de 'Euphoria' para la temporada 3 (en la imagen una escena de la T2). | HBO Max

Ha perdido papeles por culpa de Euphoria

Ya se ha anunciado que la temporada 3 de Euphoria comenzará a rodarse en enero de 2025 después de varios retrasos. "Sin duda, hubo algunos proyectos que tuve que dejar pasar porque se suponía que iba a regresar a Euphoria", confesó Sweeney a Vanity Fair.

"Así sucedió Cualquiera menos tú. Se suponía que Euphoria comenzaría a filmarse y yo tenía otra película que debía hacer, pero no pudimos conseguir el permiso y después de unas semanas me di cuenta de que no iba a suceder. Así que me puse a tope para hacer Cualquiera menos tú", explicó.