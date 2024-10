El sospechoso vídeo de Emma Stone que desvelaría que lleva peluca

Emma Stone, conocida por su habilidad para adaptarse a personajes complejos y arriesgados, ha demostrado un nivel de compromiso profesional en sus últimas colaboraciones con el director Yorgos Lanthimos. Desde sus papeles en La favorita, Poor Things, Kind of Kindness, Stone ha llevado sus actuaciones a nuevos horizontes, y su próxima película con el director, Bugonia, no parece ser la excepción.

Ahora, lo que más ha sorprendido a sus fans no es, que siga con su racha de colaboraciones con Lanthimos, sino un detalle particular que ha levantado las especulaciones tras u última aparición pública. Y es que muchos creen que la actriz ha optado por raparse la cabeza y, en realidad, una peluca.

Emma Stone | Getty

Los rumores chan empezado recientemente en el Festival de Cine de Nueva York. En el evento, un vídeo que se ha hecho viral muestra a la actriz ajustándose lo que parece ser su cabello, y que parece es una peluca. En el clip, después de saludar a Jazz Charton, esposa de Kieran Culkin, se la ve recolocándose el pelo de una manera que sugiere lleva una prótesis capilar.

Este no ha sido el único indicio. En días previos, Stone fue fotografiada en las calles de Nueva York con un gorro ajustado, lo que levantó aún más sospechas de que estaba ocultando su cabeza rapada. Estas especulaciones no son casuales, ya que su papel en Bugonia requiere que su personaje, una ejecutiva farmacéutica secuestrada por conspiracionistas, sea rapada como parte de la trama. Los fans creen firmemente que Emma, comprometida como siempre con sus personajes, se habría afeitado la cabeza para hacer más auténtica su interpretación.

Las redes sociales han sido el escenario perfecto para alimentar esta teoría, donde los seguidores de la actriz no paran de debatir sobre si lleva o no una peluca. Aunque no hay confirmación oficial, esta posible transformación física ha incrementado la expectación en torno a Bugonia, que se estrenará en 2025.