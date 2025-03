El abogado de Justin Baldoni reacciona a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Blake Lively antes del juicio: "Él está destrozado"

Recientemente hemos podido ver a Blake Lively de vuelta a las alfombras rojas con su aparición en el 50 aniversario de SNL junto a su marido Ryan Reynolds o en el estreno de su nueva película Otro pequeño favor en SXSW. Durante estos eventos se la ha podido ver radiante y sonriente atendiendo a sus fans.

Pero la batalla legal con su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, está lejos de terminar y ambas partes ya preparan el juicio que está previsto para el 29 de marzo de 2026. De hecho, se ha conocido recientemente que Hugh Jackman se habría visto envuelto en todo este drama y podría testificar a favor de Lively.

Hugh Jackman, Blake Lively y Ryan Reynolds en la premiere de It Ends With Us | Cordon Press

Pero ante esta presencia de grandes estrellas involucradas en el juicio, el equipo legal de Lively solicitó una orden de protección para proteger los mensajes de la actriz con amigos famosos. Ahora se ha sabido que la petición ha sido concedida, lo que protegerá a su amiga Taylor Swift, y ahora también a Jackman.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Ante esto, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha dado la cara y ha hablado en nombre de su cliente durante el podcast The Town.

Durante la entrevista, el presentador reflexiona sobre la posibilidad de que este "circo" mediático, que ha perjudicado tanto a ambas partes, pueda finalmente resolverse con un acuerdo.

A lo que Freedman contesta: "Sigues llamándolo un circo, y lo entiendo. Pero la realidad es que esto no es un circo cuando pasas por una experiencia como esta".

"Justin está destrozado por todo esto", confiesa. "Esto es algo muy serio y, hoy en día, la única manera de recuperarse es demostrar la inocencia… En eso estamos trabajando activamente. Así que quizás solo sea posible hacerlo en un tribunal".

Por el momento, ninguna de las partes estaría dispuesta a un acuerdo y el abogado de Baldoni ha dejado claro con sus declaraciones que estas acusaciones por parte de Lively a su cliente son "algo realmente serio", resaltando la importancia de que se revele toda la verdad en un tribunal.

Ahora, solo queda esperar a ver si finalmente ambas partes logran llegar a un acuerdo antes de la fecha del juicio, o si la verdad se revelará ante un juez.