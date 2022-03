Tras varios años frenéticos y plagados de proyectos, no fue de extrañar que Ryan Reynolds tomara la decisión de alejarse temporalmente de la actuación para centrarse en su familia. Y más teniendo en cuenta que es padre de tres niñas junto a su esposa Blake Lively: James, Inez y Betty.

El actor lo explicó el pasado noviembre a Acces Hollywood: "Mis hijas están creciendo más rápido de lo que el tiempo y el espacio hubieran esperado, así que quiero estar allí y quiero pasar tiempo con ellas. Probablemente no filmaré nada hasta el final del verano".

De este modo, la última película que ha estrenado ha sido 'El proyecto Adam', en cuyo estreno bromeó con que se encontraba en "cinturón marrón" en la crianza de sus hijas.

Ahora, se ha vuelto a referir a su vida privada en una charla con Entertainment News. En ella, ha vuelto a tirar de humor calificando como "infernal" su vida en el hogar: "Ha sido un infierno, voy a volver. Voy a aceptar la primera película que encuentre".

"No, ha sido genial. Todavía estoy ocupado, pero puedo estar disponible para mis hijas por la mañana y por la noche puedo acostarlas, así que me encanta", apuntó el protagonista de 'Deadpool'. "No estoy menos ocupado, solo estoy más en casa", añadió.

Además, explicó que hay situaciones en las que teme sentirse abrumado: "La rutina de la mañana es muy impredecible, me provoca ansiedad. Me quedo despierto por la noche y pienso: '¿Qué me va a pasar por la mañana? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Me va a pegar una de estas niñas?'".

Eso sí, la estrella canadiense esperaba que, al tener tres hijas, estas fueran más benévolas que sus hermanos cuando él era pequeño, pues estos se solían aliar contra él: "Por esto siempre tuve miedo de tener niños".

"Ahora que tengo niñas, me di cuenta de que no debería haber tenido miedo. También debería haber querido niños. Son igual de brutos", se victimizó de forma simpática el actor.

