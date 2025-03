Demi Moore, sus hijas y la mujer de Bruce Willis celebran el 70 cumpleaños del actor con mucho amor: "Tu luz no se apagará"

La vida de Bruce Willis dio un giro radical tras diagnosticarle demencia hace unos años. Enfermedad que lo ha apartado de su carrera como actor para poder centrarse en su salud y que esté lo mejor cuidado.

Junto a él han estado en todo momento su exmujer Demi Moore, sus tres hijas con la actriz y, por supuesto, su mujer Emma Heming quien es su cuidadora a tiempo completo.

Esta familia ha demostrado siempre lo unida que está y como todos trabajan juntos para que Bruce Willis tenga los mejores cuidados. Como no podía ser de otra forma, todas sus "chicas" han querido recordarlo a través de sus redes sociales con motivo de su 70 cumpleaños con unos preciosos mensajes, imágenes y vídeos:

Demi Moore ha compartido entrañables imágenes de ella con bruce, con sus hijas o con su nieta. Además ha compartido unas fotos de una galletas con la cara de Bruce Willis que hicieron para la fiesta: "Feliz cumpleaños BW. Te queremos", escribe.

Por su parte Rumer Willis ha compartido un divertido vídeo de Bruce Willis y Demi Moore bailando en su casa donde escribe: "Para el Rey… Te amo, Daddio. Feliz 70 cumpleaños, papá", expresa con su apodo cariñoso jugando con "dad", padre en inglés.

"¡Feliz 70 cumpleaños a mi mejor amigo! ¡Eres una luz que nunca se apagará! Te quiero, estoy muy orgullosa de ser tu bebé, Tallulah Belle, Bruce Willis", escribe en una primera publicación su hija Tallulah.

Para después subir otra de sus padres donde escribe: "Mis amigos".

Por su parte Scout Willis ha hecho dos publicaciones una más formal con fotos y vídeos entrañables donde dice: "Feliz cumpleaños al más grande de todos los tiempos. Todos los días doy gracias a Dios porque el 50% de mi ADN proviene de él. La música que hago, la magia que creo y las travesuras magnéticas que provoco: ese es el legado que ha dejado mi padre".

Y otra más emotiva donde explica que no ha podido estar junto a su padre por temas de trabajo: "Lloré mucho esta mañana, porque soy una campeona y el dolor no es lineal, y estoy llena de amor. El dolor es el precio que pago para sentir este amor tan profundo, y jamás renunciaría a mi dolor. Estoy en Nashville grabando un disco y soy plenamente consciente de que la música que hago es resultado directo de la educación musical que mi padre se aseguró de que recibiera, porque para él era una alegría absoluta compartir conmigo lo que amaba. Cada vez que sonrío con sorna y pido más con audacia, y cada vez que me siento tan jodidamente insaciable que quiero devorar el mundo entero porque estoy tan enamorada de la vida, soy la hija de mi padre. Estoy llena de sentimiento hoy y simplemente extendiendo este enorme amor a cualquiera que sienta profundamente hoy. Disfruten de este Vine que hice de mi padre en 2014".

Por último, Emma Hemings ha querido dedicar sus palabras a los seguidores de Bruce Willis y el aprecio que les tienen: "Es el cumpleaños de Bruce, y si algo sé, es que no hay nada mejor un fan de Bruce. Así que llénenlo de todo su amor hoy; lo sentirá, os lo juro. Sois un grupo poderoso. Me encanta cómo lo apoyan, y estoy muy agradecida de que os tenga".