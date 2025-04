La hija de Robert De Niro, Airyn, revela que es una mujer trans y busca su hueco como actriz: "Aún no me han visto"

La hija de Robert De Niro, Airyn, se ha declarado públicamente como mujer trans en una entrevista en la que reflexiona sobre su infancia alejada del foco mediático, a pesar de crecer en una familia famosa y numerosa.

"Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan aceptado mantenerme alejada de los focos. Querían que fuera algo muy privado", revela a Them. "Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible". La joven es fruto de la relación del actor de Taxi Driver con Toukie Smith con quien tuvo a Airyn y a su gemelo Julian Henry.

Además, tiene 5 hermanos más de distintas madres. De Niro se casó en 1976 conDiahnne Abbott, con quien adoptó a Drena y tuvo a Raphael. Después de salir con Toukie Smith, se casó con Grace Hightower, con quien tuvo a Elliot y Helen. Finalmente, en 2023 dio la bienvenida a su última hija, Gia Virginia, fruto de su actual relación con Tiffany Chen.

"No crecí con papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a reuniones de negocios ni a estrenos. Mi padre insistía mucho en que encontráramos nuestro propio camino... Me gustaría que el éxito llegara por mis propios méritos", confiesa al medio.

Respecto a su físico, explica: "De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina. Nunca fue simplemente: 'Eres perfecta, tal y como eres'".

"Siempre crecí con un físico corpulento. Todos los demás en la familia eran relativamente delgados o estaban en forma; yo no, así que llamaba la atención como un pulgar dolorido y no había nadie en mi familia que pudiera identificarse con esa experiencia", narra.

"Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra, queer, que no use una talla extra pequeña", aclara. "Quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de superdelegadas o heroínas chic".

Airyn también ha comentado que está estudiando para dedicarse a ser consejera de salud mental: "Las personas de color y las personas queer definitivamente necesitan más apoyo y defensa de la salud mental. Así que espero poder ayudarlas".

No obstante, sigue trabajando duro para poder seguir los pasos de su padre en el camino de la actuación y ya ha hecho destacadas audiciones en series como Euphoria, donde luchó por el papel de Jules que finalmente obtuvo Hunter Schafer.

"Hay una diferencia entre ser visible y ser visto", añade. "He sido visible. Creo que aún no me han visto".