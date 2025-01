La respuesta de Evan Rachel Wood tras desestimarse los cargos contra Marilyn Manson por agresión sexual

La Fiscalía de Los Ángeles desestimó este viernes, 24 de enero, presentar cargos contra el cantante estadounidense Marilyn Manson después de una investigación de cuatro años sobre acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual.

"Hemos determinado que las acusaciones de violencia doméstica caen fuera del plazo de prescripción y no podemos probar cargos de agresión sexual más allá de una duda razonable", informó el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.

Marilyn Manson en 2024 | Gtres

Esta decisión pone fin a "una investigación exhaustiva de cuatro años" sobre las acusaciones contra Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, en la que participaron fiscales de la División de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito, junto con detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La primera mujer en denunciar al artista fue su expareja, la actriz Evan Rachel Wood, que aseguró haber sido abusada durante años. Más tarde, la intérprete de Westworld acusó a Marilyn Manson de violarla frente a las cámaras en un videoclip.

Evan Rachel Wood | Gtres

Después del anuncio, Wood compartió una publicación en su cuenta privada de Instagram sincerándose sobre esta decisión judicial.

"Los fiscales adjuntos del distrito y los agentes del sheriff que investigaron el caso nos advirtieron a mi abogado y a mí de que existían pruebas contundentes que respaldaban nuestras afirmaciones, pero que el plazo de prescripción impide que se procesen muchos de esos delitos. Siempre supimos que el plazo de prescripción sería una barrera, por eso creamos la Ley Phoenix para que otras víctimas no tuvieran que experimentar este resultado. Desafortunadamente, la Ley Phoenix no puede ayudar en casos que ocurrieron antes de su aprobación, pero espero que esto arroje luz sobre por qué es tan importante abogar por mejores leyes. Las pruebas de los crímenes violentos no deberían tener fecha de caducidad. Estoy agradecida por el trabajo que han hecho las fuerzas del orden y estoy infinitamente orgullosa de todas las supervivientes que arriesgaron todo para proteger a los demás diciendo la verdad".

La actriz redactó y creó la Ley Phoenix con la ayuda de legisladores en 2019 con la intención de extender el tiempo de las víctimas para prestar declaración y obtener justicia.

Evan Rachel Wood cuenta con detalle cómo fue su relación con el excéntrico Marilyn Manson. | HBO Max

Wood no fue la única en pronunciarse sobre los supuestos delitos de Manson, pues la actriz de Juego de tronos, Esmé Bianco, declaró que era un "depredador en serie" y también denunció sus abusos, al igual que otra joven anónima que confesó haber sido víctima del músico al comienzo de su carrera.

Tras este testimonio, otras cuatro mujeres vertieron acusaciones contra Manson, entre ellas la estilista Love Bailey. El cantante, por su parte, se defendió asegurando que se trataban de "horribles distorsiones de la realidad".