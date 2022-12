Rebel Wilson, acusada de "gordofobia", responde a las críticas de su marca de ropa al no tener tallas grandes

Rebel Wilson acaba de lanzar una marca de ropa llamada R&R Club en colaboración con su novia, la diseñadora y empresaria Ramona Agruma.

Se trata de una colección cápsula en la que solo está disponible un look que está formado por una sudadera con capucha y un pantalón de chándal. Ambas prendas en color blanco y el logo en morado.

Pero tras el lanzamiento ha surgido una polémica en las redes sociales al ver que las prendas no estaban disponibles en tallas grandes y solo se pueden adquirir de la XS a XL.

Tras ello, muchos son los seguidores que se han quejado en Twitter y han llegado a acusar a Rebel Wilson de "gordofobia". De esta manera, también otros han señalado que la actriz se ha olvidado del pasado tras adelgazar hace más de dos años al someterse en el 2020 a su Año de la Salud: "Rebel Wilson siendo gordofóbica a pesar de que solía ser gorda es triste", escribe un usuario de la red social.

Rebel Wilson se ha pronunciado a través de Instagram Stories, después del revuelo que se ha formado, y ha asegurado que la colección ha sido "un éxito" y que están "planeando hacer más colores y tallas para R&R CLUB".

De esta forma, la actriz da a entender que no se debe a que no sea inclusiva, sino que era un primer acercamiento: "Estamos experimentando con esta colección cápsula limitada de solo dos piezas en tamaños limitados".

Después, Wilson ha preguntado a sus fans de Instagram: "¿Qué colores o tallas le interesarían para las sudaderas del R&R CLUB?".

Aunque esta respuesta no han convencido a todo el mundo como por ejemplo la Tiktoker Destiny Ann que ha comentado: "No entiendo cómo alguien que es de talla grande durante la mayor parte de su carrera y la mayor parte de su vida, alguien que sabe lo difícil que es estar gordo, comprar ropa y encontrar en tu talla: no entiendo cómo alguien con esa experiencia, ese conocimiento, puede lanzar una marca que solo llega a una XL", comenta para después señalar que es muy "desalentador.

En los últimos meses Rebel Wilson ha sido objeto de noticia en muchas ocasiones como cuando se vio envuelta en un problema con una periodista australiano que por le que se vio obligada a revelar que tenía novia. O, recientemente, tras revelar que acaba de ser madre de su primera hija, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Rebel Wilson bromea sobre su peso: dice que ya "no va a ser graciosa" porque "no está gorda"