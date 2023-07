Rachel Zegler se pronuncia ante las críticas racistas por ser 'Blancanieves' y Halle Bailey le brinda su apoyo

Rachel Zegler ha sido la actriz escogida para dar vida a Blancanieves en el nuevo remake de acción real del clásico animado. Fue en junio de 2021 cuando Disney anunció dicha decisión que despertó las críticas de los haters señalando la ascendencia latina de la actriz.

En aquel momento, Zegler se pronunció al respecto y respondió tajante a las críticas a través de un tweet que posteriormente eliminó. "Sí, soy Blancanieves. No, no me estoy blanqueando la piel para el papel", escribió.

Blancanieves | Disney

El pasado junio de 2022, se hicieron públicas las primeras imágenes de la actriz caracterizada como Blancanieves luciendo el característico vestido del clásico de 1937, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, un año después, la actriz de 'West Side Story' se ha vuelto a pronunciar sobre las críticas a través de Twitter y ha dejado claro, desde un primer momento, que no está interesada en el "discurso sin sentido" sobre la elección anunciada por Disney y prefiere mantenerse ajena a los comentarios racistas.

"Extremadamente agradecida por el amor que siento de aquellos que me defienden en Internet, pero por favor no me etiquetéis en el discurso sin sentido sobre mi casting. Yo realmente, realmente no quiero verlo", ha escrito.

Junto al mensaje, Zegler ha publicado una serie de tiernas fotografías de ella de pequeña vestida de diferentes princesas, entre ellas Blancanieves: "¡Sí, os dejo estas fotos! Espero que todas las niñas sepan que pueden ser princesas sin importar nada", ha tuiteado.

Esta polémica ha aparecido después de las críticas racistas dirigidas a Halle Bailey por haber sido escogida para interpretar a Ariel en el remake de acción real de 'La Sirenita', quien posteriormente ha recibido múltiples halagos por su preciosa voz y su interpretación en la cinta. Por este motivo, la propia Bailey no ha dudadoen brindar apoyo a Zegler en su ultima publicación: "Te queremos mucho, realmente la princesa perfecta", ha comentado.

"Ni en un millón de años imaginé que esta sería una posibilidad para mí", confesó Zegler a Variety en 2022. "Normalmente no ves a Blancanieves de ascendencia latina, aunque Blancanieves es realmente muy importante en los países de habla hispana".

"Blancanieves es un gran icono, ya sea que esté hablando del personaje animado de Disney o simplemente de diferentes repeticiones, el cuento de hadas de los Grimm y todas las historias que lo acompañan, pero no ves particularmente a las personas que se parecen a mí o que son como yo interpretando papeles como ese", afirmó.

Gal Gadot ('Wonder Woman') se une a Zegler en 'Blancanieves' interpretando a la Reina Malvada. La cinta dirigida por Marc Webb y cuyo guion viene de la mano de Greta Gerwig y Erin Cressida, tiene previsto estrenarse el 22 de marzo de 2024.