Los problemas de Johnny Depp en el rodaje de su última película: "Muy, muy mal"

Johnny Depp ha atravesado unos años muy complicados marcados por el enfrentamiento del actor con su exmujer Amber Heard. La expareja se ha visto la cara en varias batallas legales en estos años. Pero, la última, se libró en la primavera de 2022 y fue el actor quien demandó a la actriz por difamación.

Tras meses de polémicas el juicio terminaba en junio a favor de Johnny Depp y Amber Heard era condenada a pagar 10 millones de dólares a su ex. Hace solo unos días Heard comunicaba que, tras meses de desencuentro, había llegado a un acuerdo con Depp como puedes ver en el vídeo de arriba.

La imagen de Depp se vio muy deteriorada durante este tiempo y el actor perdió muchos de sus trabajos en el cine por ello. Pero, tras este último juicio Depp ha vuelto a retomar su carrera interpretativa y ha rodado una película en Francia.

La cinta se llama 'Jeanne du Barry', está dirigida por la directora y actriz Maïwenn y cuenta la historia de la cortesana francesa Madame du Barry y la última amante oficial de Luis XV de Francia, este último es el personaje que ha encarnada Johnny Depp.

Pero, parece ser que no todo han sido buenas noticias durante el rodaje, y es que el comentarista francés Bernard Montiel declaró en el programa TPMP las discusiones que Depp y la directora han tenido durante las grabaciones.

"Johnny Depp es un excelente actor cuando aparece en el set. Excepto que a veces el equipo está listo a las 6 am y no viene nadie. Entonces, después, Maïwenn se enfada y al día siguiente es ella la que no viene y está Johnny Depp. Es una locura. Va muy, muy mal. Discuten constantemente", decía el comentarista.

Finalmente el rodaje ya ha finalizado y, actualmente, la película está en post-producción.