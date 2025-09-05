Así reacciona Sydney Sweeney cuando le preguntan directamente por una de sus últimas polémicas

La actriz Sydney Sweeney es conocida por dar vida a Cassie en Euphoria y gracias a series como Heridas abiertas o The White Lotus, se ha convertido en una de las nuevas estrellas de Hollywood más solicitadas.

Después de dar el salto a la pantalla grande con títulos como Inmaculada o Cualquiera menos tú, de la que mucho se habló sobre su relación con Glen Powell, lo cierto es que la intérprete ha protagonizado varias polémicas. En varias ocasiones, Sweeney ha sido criticada por ser cosificada en videoclips y ha tenido declaraciones controvertidas exponiendo la falsa solidaridad femenina en el cine.

Sydney Sweeney | Gtres

La última de sus polémicas ha sido tras protagonizar una campaña publicitaria para American Eagle tachada de insensible y con connotaciones racistas. Una controversia que ha crecido aún más cuando el presidente Donald Trump ha mostrado su apoyo a la actriz.

Así, Sweeney ha sido tajante sobre su anuncio, descartando que vaya a responder preguntas sobre este tema. La actriz se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Toronto por el estreno de Christy, el biopic de la boxeadora de más éxito de los años 90 para el cual luce irreconocible.

"Estoy aquí para apoyar mi película y a quienes la hicieron", declaró en una entrevista con Vanity Fair. "No estoy aquí para hablar de vaqueros", añadió. "La película trata sobre Christy Martin, y hablaré de eso allí".

Hasta ahora, la actriz no ha hecho declaraciones sobre la polémica en torno al anuncio y desde luego no parece que lo vaya a hacer pronto. Mientras, su popularidad se ha polarizado más que nunca al revelarse su posicionamiento político a favor de los republicanos.