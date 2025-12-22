Muere la hermana de George Clooney y el actor se despide roto de dolor: "Era mi heroína"

A lo largo de su carrera, George Clooney ha procurado mantener a su familia lejos del foco mediático, evitando la sobreexposición y protegiendo su intimidad.

Sin embargo, hace unos días el actor y director tuvo que enfrentarse a una mala y dolorosa noticia sobre la que ha hablado días después con sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

Clooney ha compartido el fallecimiento de su hermana, Adelia "Ada" Zeidler, quien murió el pasado 19 de diciembre de 2025 a los 65 años a causa de un cáncer.

"Mi hermana, Ada, era mi heroína", decía el actor en un emotivo mensaje que ha compartido través de People. "Se enfrentó al cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo".

Según se podía leer en su obituario, Ada falleció "en paz rodeada de las personas que amaba" en St. Elizabeth Healthcare en Edgewood, Kentucky.

"Artista talentosa, compartió sus habilidades como maestra de arte de primaria en la Escuela Independiente de Augusta durante varios años", la describía el texto. "En la universidad, sus logros académicos la calificaron para ser una Becaria al Mérito Nacional".

"Su amor por la lectura la conectó con otros lectores en un club de lectura local. También fue miembro del Gremio de Arte de Augusta y ex gran mariscal del Desfile Anual de Navidad Blanca de Augusta", añadía.

Ada, que vivió gran parte de su vida lejos del foco público, fue una talentosa artista y maestra de arte en una escuela primaria en Augusta, Kentucky, donde dejó huella en su comunidad.

Aunque llevaba una vida discreta, sí participó en momentos significativos y de carácter más público, como la boda de su hermano con Amal en Venecia en 2014.

La familia ha anunciado que el funeral tendrá lugar el 22 de diciembre, y su legado será recordado por quienes la conocieron por su dedicación, creatividad y corazón.