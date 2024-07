El gran cambio que ha confirmado Marvel para SpiderMan 4 con Tom Holland y Zendaya

Jon Watts es un director de cine conocido por dirigir la exitosa película SpiderMan: Homecoming en 2017, donde presentó una visión fresca y juvenil del superhéroe arácnido, muy diferente a las versiones anteriores. Con Tom Holland como protagonista, la película fue un éxito rotundo y estableció un nuevo estándar para el personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Watts continuó su éxito con SpiderMan: Lejos de casa en 2019 y cerró su trilogía con SpiderMan: No Way Home en 2021, una película que rompió récords de taquilla y fue aclamada por su narrativa multiversal. Con la película de SpiderMan 4 confirmada, y sin saber si Tom Holland volverá como Peter Parker, los fans de la franquicia esperaban que Watts siguiera encabezando el nuevo proyecto, pese a ello, parece ser que no será así.

Jon Watts, director de la película | Getty Images

Desde hace un tiempo, el director Jon Watts ha estado buscando distanciarse de Marvel Studios y del género de superhéroes siguiendo el ejemplo de otros actores y directores. Con SpiderMan: No Way Home siendo una de las películas más exitosas de todos los tiempos, permanecía la duda de si Marvel y Watts seguirían colaborando.

A juzgar por los recientes comentarios del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, eso habría sido posible si sus agendas hubieran coincidido. Así lo ha Feige en un entrevista con CinemaBlend: "Amamos a Jon. Jon hizo tres de las mejores películas de SpiderMan para nosotros. Tiene muchas cosas entre manos ahora. Así que probablemente busquemos a alguien más, simplemente porque está ocupado".

Kevin Feige junto a Tom Holland | Getty Images

El próximo proyecto de Watts será Wolfs, de Apple, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt. Además, planea dirigir un par de episodios de Star Wars: Skeleton Crew, lo cual probablemente interferirá con el calendario de producción de SpiderMan 4.

Con Watts centrado en otros proyectos, Marvel deberá encontrar un nuevo director para el proyecto, lo que podría cambiar el enfoque de la cinta. Estos cambios no son nada nuevo en la franquicia, la cual ha experimentado varios cambios de dirección en los últimos años, con la introducción de nuevos directores y enfoques.

Spiderman | © 2016 CTMG

Ejemplos notables de estos cambios son Chloé Zhao en Eternals o Sam Raimi en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esta diversidad ha permitido que el UCM explore diferentes géneros y estilos narrativos, manteniendo frescas sus historias.

Con la marcha de Watts y la búsqueda de director iniciada SpiderMan 4 se encuentra en un punto incierto. Aunque no se baraja una cancelación del proyecto, esta ausencia podría conllevar un aplazo en la producción de la esperada película.