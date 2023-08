La preocupación de Taylor Zakhar Perez por su "culo peludo" en una escena de 'Rojo, blanco y sangre azul': "¿Debería afeitarme?"

'Rojo, blanco y sangre azul' ha sido una de las sensaciones en streaming este verano. La película que adapta el superventas homónimo de Casey McQuiston está protagonizada por Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine o Uma Thurman en el papel de presidenta de Estados Unidos.

Los jóvenes actores dan vida al hijo de ésta, Alex Claremont-Diaz, y al príncipe británico Henry, cuya relación es complicada debido a la rivalidad que han mantenido desde hace años. El desprecio inicial entre ambos pasa a una amistad que va escalando haciendo las delicias de los seguidores de la temática 'enemies to lovers'.

Bajo esta premisa, los dos personajes dan rienda suelta al amor, para el que los intérpretes tuvieron que rodar escenas íntimas y desnudarse ante la cámara. Sin embargo, para Taylor Zakhar Perez fue un desafío añadido debido a la cantidad de vello corporal que le hicieron tener dudas en mitad del rodaje.

Protagonistas de 'Rojo, blanco y sangre azul' | Prime Video

El director de la cinta, Matthew López, lo ha desvelado en The Jess Cagle Show de Sirius XM. Según recordó, acudió al tráiler del intérprete tras recibir una llamada de la coordinadora de maquillaje.

"Entré en el tráiler de Taylor, habíamos estado haciendo esta película durante cinco o seis semanas en ese momento. Entonces Karen mira a Taylor y dice: 'Muy bien, cuéntale lo que me dijiste'", relató López. "Y él dice: 'No sé si debería afeitarme o no'", explicó.

"Yo le dije: '¿Tu cara?', a lo que me respondió: 'No, cariño'", continuó, a lo que él le preguntó qué quería hacer al respecto. "Él me dijo: 'Solo mira, ¿de acuerdo?'".

"Entonces, tenía a mi peluquera y maquilladora allí acompañándome, porque no quería que mi carrera terminara antes de comenzar, y Taylor se baja los pantalones y dice: 'Mírame el culo', a lo que le dije: 'Estás bien, te ves genial'", indicó sobre la tensión que vivió en el que es su primer trabajo detrás de las cámaras.

Tras ello, el realizador señaló que se acercó a su primer asistente de dirección, incrédulo: "No puedes creer cómo acaba de empezar mi día".

Al final, López zanjó el asunto: "Le dije a Taylor: 'Solo lleva tu culo peludo al set'".

Con 'Rojo, blanco y sangre azul', el también dramaturgo ha logrado una comedia ligera sin olvidar su visión crítica, logrando incluso exponer vivencias propias.

"Este es el trabajo de un cineasta 'queer' que a su vez también es latino", comentó López a EFE. "Creo que enamorarse es muy fácil, todo este tiempo hemos visto a personas heterosexuales enamorarse en las películas y creo que el amor 'queer' puede ser tan tonto, tan romántico, tan tenso y tan ordinario como cualquier otro amor", añadió.