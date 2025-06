Katy Perry y Orlando Bloom "sienten que no hay vuelta atrás" tras su ruptura: "No pueden volver a una relación sana"

La ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom parece ser definitiva después de meses llenos de turbulencias en su relación. Sin embargo, la pareja está dispuesta a llevar la crianza de su hija de manera conjunta y "positiva", según una fuente cercana a la familia.

Katy y Orlando llevaban juntos nueve años, de los cuales seis han estado comprometidos. La pareja nunca llegó a casarse, algo que alivia a la cantante de Firework a la hora de la separación debido a su mala experiencia con su divorcio de Russel Brand.

Entre la mala acogida del nuevo álbum de Perry, 143, y su viaje al espacio, del que de dice fue uno de los detonantes de su ruptura, las cuerdas de la relación estaban bastante tensas los últimos meses.

Tanto es así que parece que no hay posibilidad de reconciliación, aunque dicen que han roto de "forma amistosa": "Han llegado a un punto en el que sienten que no hay vuelta atrás y no pueden volver a tener una relación sana y que es mejor tener vidasseparadas", decía la fuente interna a People.

Katy Perry y Orlando Bloom | Getty Images

A pesar de la separación, Katy y Bloom parecen estar comprometidos con la crianza de su hija Daisy Dove, de cinco años, queriendo hacerlo juntos aunque sus caminos se separen románticamente hablando.

"Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando", declaraba la fuente.

"Él es el padre de su hija y eso siempre será lo primero para ella", contaba.

Aunque no vuelvan a ser pareja, Katy y Orlando seguirán siendo una familia por el bien de su hija.

La ruptura ha pillado en un momento de ajetreo profesional para ambos. Mientras Perry acaba con su gira The Lifetime Tour en diciembre, Bloom estrena sus dos nuevos proyectos este mismo 2025: Bucking Fastard y Wizards!