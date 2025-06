Katy Perry, "molesta" pero "aliviada" tras confirmarse su ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloomhan roto su relación después de casi diez años juntos, según confirma una fuente cercana a la pareja. En las últimas semanas han sido muchos los rumores de crisis que rodeaban a una de las parejas más consolidadas de Hollywood durante los últimos meses.

Una de las fuentes revelaba que la cantante de Roar habría pasado por un mal momento debido a la mala acogida de su último álbum 143, lo que afectó a la relación: "La estresó mucho. Orlando fue comprensivo, pero sí le causó cierta tensión".

Después llegaba el viaje al espacio de Katy, el cual el actor de Piratas del Caribe calificó de "ridículo" y "vergonzoso", según la fuente: "Dijo que le daba vergüenza ajena". Este fue el último aviso de peligro en la estabilidad de su relación hasta ahora.

Orlando Bloom y Katy Perry | Gtres

"Katy y Orlando se separaron, pero son amigos", es la confirmación que daba una fuente, cercana a Perry y Bloom, a Us Weekly.

"No es un tema polémico ahora mismo", contaba la fuente interna. "Katy, por supuesto, está molesta, pero se siente aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida", explica haciendo referencia que no ha llegado a casarse con Orlando y que su primer matrimonio fue con el humorista y cantante Russell Brand, con el que se casó en 2010 y se divorció en 2012.

Katy Perry finaliza su gira The Lifetime Tour en diciembre, mientras que Orlando Bloom estrena sus dos nuevos proyectos este mismo 2025: Bucking Fastard y Wizards!

La pareja, que tiene una hija en común de cinco años, mantenía una relación de casi una década y un compromiso desde 2019. Finalmente, tras haber superado muchos baches, su romance ha llegado a su fin.