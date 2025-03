Channing Tatum, "agradecido" a su genética, muestra su cambio tras perder 14 kilos: "No haré más papeles de gordo"

Channing Tatum está en un proceso de transformación después de romper su relación con su prometida Zoe Kravitz. El actor ha rehecho su vida sentimental con una modelo y también se ha dedicado en los últimos meses ha machacarse en el gimnasio.

Según ha publicado, el intérprete ha enlazadovarios proyectos en los que se le han exigido subir y bajar considerablemente de peso. Adjuntando tres imágenes, en la primera se le ve luciendo músculos tras perder 14 kilos debido a que para su papel en la película Josephine tuvo que engordar.

En la última imagen ha mostrado su físico cuando adelgazó 15 kilos para Roofman, su próxima película.

Así lo ha explicado el actor: "La primera foto de hoy, 93 kilos. La segunda foto, 106 kilos para una película llamada Josephine. Luego pasé a la tercera foto, 78 kilos para una película llamada Roofman. Estoy muy agradecido por mi genética. Agradecido a mis chefs y nutricionistas. Agradecido a mi entrenador. No podría hacer estos cambios tan grandes en mi peso sin vosotros".

Junto a ello, ha compartido que "ya no haré más papeles de gordo", ya que, según ha explicado "es demasiado duro para el cuerpo y demasiado difícil de quitar. Pero, caray, cuando veo estas fotos, es simplemente increíble lo que el cuerpo humano y la voluntad pueden hacer".

Channing Tatum tiene en el horizonte varias películas tras haber estado cinco años alejado de las películas. Desde 2022 ha encadenado varios títulos como Dog. Un viaje salvaje, La ciudad perdida, Fly Me to the Moon, Parpadea dos veces y las mencionadas anteriormente.