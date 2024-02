Penélope Cruz estrena Ferrari y nos cuenta cómo afrontó la pérdida de un hijo para el papel: "Es una zona muy oscura"

Este 9 de febrero se estrena Ferrari, la nueva película del director Michael Mann donde nos cuenta uno de los momentos más duros en la vida del piloto y empresario italiano, Enzo Ferrari.

Durante el verano de 1957, la quiebra se cierne sobre la empresa que Enzo Ferrari y su esposa Laura levantaron diez años antes. Desesperado, Enzo se juega el futuro profesional en Mille Miglia, una emblemática carrera que atraviesa Italia.

Adam Driver es el encargado de encarnar a Enzo Ferrari mientras que Penélope Cruz interpreta a su esposa Laura Garello y Shailene Woodley a Lina Lardi, la mujer con la que el italiano forma otra familia.

Penélope Cruz como Laura Garello en Ferrari junto a Adam Driver | Diamond Films

Penélope Cruz se enfrenta en esta película ante un papel muy complejo. Una mujer fuerte que está la frente del negocio junto a su marido y será clave para el futuro de la empresa. Pero, a su vez, vive amargada tras la temprana muerte de su único hijo, Dino, con solo 20 años.

Además, Laura tiene que luchar contra las infidelidades de su esposo y descubrir un secreto a voces que solo ella desconocía, que su marido tiene otra familia y, lo más duro de todo, otro hijo llamado Piero.

Penélope Cruz como Laura Garello en Ferrari | Diamond Films

"No me gustaba lo que me contaban en Módena", nos dice Penélope Cruz cuando le preguntamos sobre qué le inspiró para hacer el papel. "La ponían de loca, de histérica, de difícil y nadie tenía en cuenta que era alguien que estaba rota por dentro", explica sobre cuál era la imagen que tenía de Laura.

Sobre cómo trató de mostrar este dolor que Laura siente por la pérdida de un hijo Penélope asegura que tuvo que llegar a "una zona muy oscura donde estaba ella e intentar tocarlo de verdad".

Para terminar explicando que Laura "representa a tantas personas y tantas mujeres en el mundo" quienes sufren o han sufrido una tragedia de este tipo.