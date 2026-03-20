Pedro Almodóvar enfrenta la "incertidumbre" de sus futuras películas: "Tengo que volver a mi tierra"

El cineasta Pedro Almodóvar ha confesado en Castilla-La Mancha Media su intención de volver a rodar en su tierra. Así lo ha explicado en una entrevista concedida al programa de CMM Estando Contigo. La conversación se ha producido en la víspera del estreno de la nueva película del director castellanomanchego, Amarga Navidad, que se estrenará este viernes 20 de marzo en cines, y ofrece a los espectadores la posibilidad de conocer la visión del cineasta y algunas referencias a su tierra.

Almodóvar no ha dejado pasar la oportunidad de acordarse de su región, Castilla-La Mancha, y ha afirmado que tiene que volver a su tierra, concretamente a la localidad ciudadrealeña de Almagro, donde guarda infinidad de momentos de la infancia: "Tengo que volver a Almagro para hacer algo allí. Es como si fuera mi pueblo, como si fuera Calzada de Calatrava", ha destacado el cineasta. Además, ha subrayado que "Calzada ha cambiado mucho su fisionomía y estética" y ha añadido que "Almagro sigue siendo el pueblo manchego que recuerdo de pequeño".

Pedro Almodóvar recibe el 50 Premio Chaplin | Cordon Press

El cineasta también se ha referido a la incertidumbre que siente cada vez que afronta un nuevo proyecto cinematográfico: "Sigo sintiendo la misma incertidumbre que tuve con la primera película, forma parte de nuestro trabajo. La creación cinematográfica es un misterio", ha explicado.

En este sentido, Almodóvar ha reflexionado sobre la importancia de sus obras y el sello de su experiencia vital que incluye cada una de ellas: "No tengo hijos, tengo películas. Todas forman una cadena de un eslabón, que es mi filmografía", ha indicado el cineasta, quien ha asegurado que su biografía "está totalmente detrás de cada personaje y película".

Un personaje más en las películas de Almodóvar es la muerte que, como él mismo ha reconocido, está cada vez más presente en su vida y sus películas (...) porque sigue siendo el gran misterio de su vida. La forma de vivir la muerte y enfrentarse a ella hace referencia, una vez más, a su legado castellanomanchego.

Penélope CRuz, Pedro Almodóvar y Antonio Banderas tras ganar el manchego el Oscar en el año 2000 | Gtres

El director de cine también ha contado a los micrófonos de Castilla-La Mancha Media cómo es su proceso creativo, caótico y algo desordenado. "Tengo una idea de hacia dónde quiero ir, pero no llego al final que tenía previsto. Todo comienza con una idea, que es la que te impulsa a escribir. Pero es la historia la que manda. Yo soy una especia de médium para que esa historia salga a luz", describe Pedro Almodóvar.

Él mismo se define como un catalizador de ideas y una buena muestra de ello es el guion de Amarga Navidad. Almodóvar relata cómo fue ese momento en el que introdujo la figura de Aitana Sánchez-Gijón en la película. "No preveía ese final en absoluto, llegué después de tener cien folios. Visualicé el personaje como una crítica contra el director. Me pareció atractivo convertirle casi en un villano".

Pedro Almodóvar también ha abordado la "terrible situación", según sus propias palabras, que atraviesa la sociedad con motivo de las guerras que hay en curso, asegurando tener una "incertidumbre brutal": "Es difícil ser optimista en estos tiempos. Cada día que amanecemos, sale una noticia más inquietante que el día anterior", ha apuntado. Asimismo, el cineasta ha reflexionado sobre la situación actual de la geopolítica internacional y ha concluido que le "da mucha rabia que hayamos llegado a este punto a través de la democracia".