Se cumplen 25 años desde que Penélope Cruz gritó ¡Pedrooo! cuando Almodóvar ganó su primer Oscar

En la gala de los Oscar del año 2000, dos actores españoles con nombre en Hollywood, Penélope Cruz y Antonio Banderas, abrieron el sobre a mejor película extranjera y el grito de ella, "And the Oscar goes to... Pedrooooooooo!" hizo historia. Veinticinco años después, la carrera de los tres ha seguido llena de triunfos.

Fue el 26 de marzo cuando Pedro Almodóvar, con esmoquin totalmente negro y aún sin su inconfundible pelo cubierto de canas, escuchaba su nombre de boca de una de sus actrices fetiche, que saltaba de alegría.

Subió corriendo al escenario con los brazos abiertos para fundirse en un abrazo con ella, y el actor malagueño, al que se le escuchó decir, en un tono mucho más bajo, el nombre de la película ganadora: All about my mother (Todo sobre mi madre).

El cineasta comenzó su discurso destacando que Penélope Cruz -con un vaporoso vestido azul palabra de honor- y Antonio Banderas -engominado y de esmoquin- formaban "una de las parejas más guapas". Recordó que eran las seis de la mañana en España, "un país muy diferente", y sacó del bolsillo unos folios que casi no terminó de leer.

Sus extensos agradecimientos a los españoles, a su familia y a vírgenes y santos, desde San Judas Tadeo y Jesús de Medinaceli a la Virgen de Guadalupe, tuvo que ser interrumpido por Banderas, que prácticamente le sacó a rastras del escenario.

Almodóvar, dos Oscar de cinco nominaciones

El director español más internacional puede presumir de dos Oscar: el primero, el ya citado, y el segundo en 2003 al mejor guion por Hable con ella.

También estuvo nominado a la mejor película de habla no inglesa por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) y Dolor y gloria (2019), y a mejor director por Hable con ella (2002).

Quien también posee tres premios Goya como director, comenzó su trayectoria en los 70, tras llegar a Madrid desde su pueblo manchego de Calatrava de la Calzada y trabajar en la compañía Telefónica.

Pasó a convertirse en el director más emblemático de la movida, y sus películas, llenas de una estética colorista y kitsch pero también de denuncia social, le darían fama en Europa y Hollywood.

León de Oro de honor 2019 en Venecia, entre otros muchos galardones, trabajar con él, cumplidos los 75 años, sigue siendo el sueño de todo actor. Prueba de ello es su última cinta, La habitación de al lado (2024), protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

Candela Pena, Rosa María Sarda, Antonia San Juan, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Cecilia Roth y el director de Todo sobre mi madre Pedro Almodóvar en 1999 | Gtres

Penélope Cruz, Oscar con Woody Allen

Nacida Alcobendas (Madrid), Penélope Cruz pasó de modelo y presentadora de televisión a una de las actrices españolas más prometedoras gracias a Jamón, jamón (1992) de Bigas Luna, en la que coincidiría con su futuro marido, el también internacional Javier Bardem.

Con Almodóvar, sus interpretaciones cruzaron fronteras. Comenzó con Carne trémula (1997) para seguir con Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), Los amantes pasajeros (2013), Dolor y gloria (2018) y Madres paralelas (2021).

Ha trabajado también con directores de la talla de Fernando Trueba o Alejandro Amenábar, aunque fue con el mismísimo Woody Allen con el que logró su hasta ahora único Oscar. Nominada cuatro veces, es la primera española en lograr la estatuilla, en 2009, como mejor actriz secundaria por Vicky, Cristina, Barcelona, por la que se llevó, además, el Bafta.

Penélope Cruz tras ganar el Oscar | Cordon Press

Antonio Banderas, de Málaga al mundo

El actor malagueño Antonio Banderas, uno de los más queridos internacionalmente, ha tenido una trayectoria meteórica en Hollywood desde los 90 gracias a Los reyes del mambo (1992), su primer largometraje en inglés, y al año siguiente con Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks.

En los 80 se hizo conocido en España precisamente con Almodóvar en Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Átame.

Con Dolor y gloria el actor fue nominado al Oscar a mejor actor y se hizo con el premio en Cannes y el Goya.

Antonio Banderas, Sharon Stone, Pedro Almodóvar y Melanie Griffith en 2002 | Gtres

Conoció a su segunda esposa, la actriz Melanie Griffith, rodando Two much (1995) de Fernando Trueba, cuando las puertas de Hollywood estaban abiertas para su talento y su imagen de latin lover.

Después llegaron películas con Madonna (Evita) y Catherine Zeta-Jones (La máscara del zorro), y directores como Woody Allen (Conocerás al hombre de tus sueños). Intervino en la saga de Sherk dando voz a Gato con Botas, y sumó decenas de títulos, incluyendo Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Ha llevado por bandera su ciudad natal y se deja ver más en España en los últimos tiempos, especialmente después de sufrir un infarto en 2017 e inaugurar dos años después su Teatro del Soho en Málaga.