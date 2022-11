Olivia Wilde reaparece públicamente tras la inesperada ruptura con Harry Styles

La directora de la película 'No te preocupes, querida', Olivia Wilde y el protagonista de la misma, Harry Styles, han protagonizado cientos de revistas del corazón desde que se conoció su romance durante el rodaje del film, y que se solapaba en cierta parte en el tiempo con su ruptura con el actor Jason Sudeikis tras casi diez años de matrimonio y con el que tuvo dos hijos, Otis de 8 años y Daisy de 6.

Desde entonces, Wilde y Styles han tenido que hacer frente a diversas polémicas como la surgida a raíz de un supuesto enfrentamiento entre la directora y la actriz Florence Pugh durante la grabación de la película 'No te preocupes, querida'; así como rumores de una supuesta infidelidad por parte de Wilde a su marido durante el rodaje de la cinta.

Olivia Wilde y Harry Styles | Cordon Press

La oleada de especulaciones que jugaban en contra de ellos siempre han estado en el punto de mira de la relación. Esto podría haber hecho mella entre los dos, que según las últimas informaciones habrían decidido darse un tiempo tras dos años de relación, como te contamos en el vídeo de arriba.. Además, fuentes cercanas a los actores habrían asegurado a Page Six que "no hay mala sangre entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa. Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial".

Ahora, la actriz de 38 años ha reaparecido por primera vez después de que todo saliera a la luz en los Governor Awards 2022, celebrados en Los Ángeles. Wilde desfiló por la alfombra roja del evento sola pero con una gran presencia. Lucía un atractivo vestido de tul blanco y una capa negra bordada por encima.

Olivia Wilde en los Governors Awards | Getty

Las cámaras captaron a una Olivia Wilde sonriente y segura de sí misma. A pesar del revuelo ocasionado por la determinante noticia, Wilde no quiso mostrarse vulnerable ante los medios, haciendo ver su parte más profesional durante el evento.

Seguro que te interesa:

Olivia Wilde y Jason Sudeikis, furiosos por estas acusaciones de su exniñera: "Lleva 18 meses acosándonos"