La nueva élite de Hollywood: las caras que dominan la industria y lo harán en los próximos años

Si pensamos en el Hollywood de siempre, probablemente nos vendrán a la mente los rostros de George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Scarlett Johansson o Leonardo DiCaprio, entre otros. Sin embargo, hay otra generación más joven que está constituyendo una nueva élite de Hollywood: actores jóvenes (en su mayoría menores de 35), que ya están siendo considerados como un gran reclamo para producciones millonarias y franquicias importantes, pero también con reconocimiento crítico y presencia en festivales.

Timothée Chalamet y Zendaya serían, muy posiblemente, el rey y la reina de esta generación. Pero, ¿quién más forma parte de este Olimpo?

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet en la premiere de la película sobre Bob Dylan en Roma, 2025 | Gtres

Timothée Chalamet se ha consolidado como el rostro más emblemático de la nueva generación actoral en Hollywood, con dos nominaciones al Oscar en su haber por Call Me by Your Name y A Complete Unkown. Y aunque el premio se le resiste (pero antes o después caerá) nadie duda de que es uno de los actores más populares del momento. Su sensibilidad interpretativa y su reconocible físico andrógino, que le coloca también como un icono de la moda, le convierten en una figura icónica tanto en el cine indie como en el mainstream, con interpretaciones destacadas como Lady Bird, Mujercitas, Wonka o Dune.

Zendaya

Zendaya en la Met Gala 2024 | Gtres

Zendaya, amiga de Timothée y compañera de reparto en Dune, también es a la vez una estrella interpretativa y un icono de estilo. Gracias a su paso por la serie Euphoria ha trascendido a su origen en Disney para convertirse en una de las actrices más influyentes de su generación. La participación en la franquicia Spider-Man y su paso por Rivales de Luca Guadagnino le da ese aura de actriz que puede con todo, taquillazos y películas que interesen a la crítica.

Paul Mescal

Paul Mescal en All of us strangers | Gtres

Paul Mescal irrumpió con fuerza en la miniserie Normal People, donde su actuación emotiva y vulnerable atrajo elogios unánimes. Desde entonces, ha apostado por proyectos exigentes como Aftersun, que le valió una nominación al Oscar, o Todos somos extraños, nominado al BAFTA por esta cinta. Aunque Gladiator 2 pinchó en taquilla y no fue ese bombazo que todo el mundo esperaba, terminó de catapultar a Mescal como estrella imparable. No en vano, será uno de los Beatles en las 4 películas que prepara Sam Mendes sobre la mítica banda británica.

Barry Keoghan

Barry Keoghan en el estreno de Masters of The Air | Getty

Si Paul Mescal será Paul McCartney, a Ringo Starr le dará vida Barry Keoghan, otra estrella en alza. Se trata de un actor irlandés con la capacidad de resultar profundamente inquietante o enternecedor según el papel. O ambas cosas a la vez, como pasaba en Saltburn, película que elevó su caché. Nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin, también le hemos visto en películas importantes como Dunkerque y ha metido la patita en las franquicias con Eternals.

Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones | Gtres

Y también con Paul Mescal tiene conexión Daisy Edgar-Jones, con quien compartió historia de amor (ficticia, eso sí) en Normal People. Su talento ha brillado en Fresh, Por mandato del cielo y La chica salvaje. Su combinación de fragilidad y presencia etérea la hacen destacar, aunque no se ha relajado con la fama más superficial: últimamente ha trabajado mucho en teatro, protagonizando dos obras en el WestEnd londinense, y en el cine protagonizó la palomitera Twisters.

Florence Pugh

Florence Pugh | Getty

Si antes mencionábamos Mujercitas por Chalamet, ahora tenemos que hacerlo de nuevo por Florence Pugh, quien tuvo una nominación al Oscar por esta cinta de Greta Gerwig. No ha sido su único proyecto destacado: Lady Macbeth o Midsommar la consolidan como una actriz casi de culto, mientras que también ha tenido roles más comerciales, como en Peleando en familia junto a The Rock, o en el Universo Marvel donde encarna a Yelena Belova y acaba de estrenar Thunderbolts*, sin olvidar que también estuvo en Oppenheimer.

Jacob Elordi

Jacob Elordi en la Berlinale | Reuters

Retomamos conexiones: ¿con quién coincidió Zendaya en Euphoria y Barry Keoghan en Saltburn? Efectivamente, con Jacob Elordi. El australiano comenzó su carrera con películas adolescentes como Mi Primer beso y 2 Corazones, pero no se quedó ahí estancado. Su rol de Elvis en Priscilla o Saltburn, además de la serie de HBO, le han consolidado. Pronto le veremos en la serie El camino estrecho, pero tiene entre manos muchos otros proyectos, como Frankestein de Guillermo del Toro.

Austin Butler

Austin Butler | Getty Images

¿Y hemos mentado a Elvis? Pues no podemos dejar de mencionar la impresionante encarnación que hizo de él Austin Butler en la película de Baz Luhrmann, donde su transformación física y emocional le valió una nominación al Oscar. Su compromiso con el personaje lo catapultó al cine de alto perfil, y su presencia en Dune: Parte Dos ha reforzado su estatus de estrella internacional. Lejos quedan los días en los que protagonizó la serie Las crónicas de Shannara o fue el interés amoroso de Carrie Bradshaw en The Carrie Diaries.

Rachel Zegler

Rachel Zegler | Gtres

Y concluimos con otro nombre que ha sonado muchísimo últimamente, Rachel Zegler. Estadounidense de padres colombianos, es uno de los rostros latinos del momento: fue elegida entre miles de candidatas para protagonizar West Side Story de Steven Spielberg y desde entonces ha tenido una trayectoria en ascenso: ¡Shazam! La furia de los dioses, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, y más recientemente Blancanieves, en la que ha protagonizado una campaña polémica. La actriz defendió la situación de Gaza y no se achantó cuando los publicistas de la compañía intentaron que dejase de significarse políticamente.

¿Qué otras estrellas de Hollywood incluirías tú en esta selecta élite?