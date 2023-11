Nicole Kidman revela que iba a retirarse pero llegó el proyecto que lo cambió todo

Nicole Kidman es una de las actrices más importante de los últimos 30 años. La australiana ha protagonizado algunas de las películas más recordadas de las últimas décadas como Moulin Rouge, Los Otros o Las Horas, esta última interpretación ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Además, en los últimos años Nicole dio el paso a las series y ha cosechado grandes éxitos con ficciones como Big Little Lies, The Undoing o Nueve perfectos extraños.

Ahora, Kidman acaba de confesar que hace unos años tenía pensado retirarse pero entonces Big Little Lies llegó a su vida y lo cambió todo: "Me encantó porque llegó en un momento de mi vida en el que tenía a mis hijas y pensaba que me iba a retirar", afirma tras asistir a la Ladies Professional Golf Association en Naples, Florida, compartido por Deux Moi.

"Se presentó esta situación en la que Reese Witherspoon y yo pudimos producir y crear esa serie. Entonces todos ustedes la vieron y lo convirtieron en un gran éxito", explica. Para después afirmar: "Les traeremos una tercera temporada, solo para su información".

Unas palabras con las que confirma que Big Little Lies contará con una temporada 3. La serie estrenada en el 2017 tiene a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Laura Dern como protagonistas.

Después del éxito de la primera entrega, basada en el libro del mismo nombre de Liane MoriartyLiane Moriarty, en el año 2019 llegó la segunda temporada donde se unió Meryl Streep.