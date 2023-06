Muere Sergio Calderón, estrella de 'Piratas del Caribe' y 'Men in Black'

Sergio Calderón ha muerto con 77 años en un hospital de Los Angeles este 31 de mayo. Su familia ha confirmado que su muerte se debe a causas naturales.

El intérprete mexicano trabajó en la industria del cine durante toda su vida con más de 40 películas de Hollywood a sus espaldas.

Calderón siempre será recordado por sus papeles en 'Men in Black' o 'Piratas del Caribe'.

En la saga de Jack Sparrow trabajó junto a Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 3: El fin del mundo' como el Capitán Eduardo Villanueva del Mar Adriático. Fue uno de los Lord piratas junto a Keith Richards de los Rolling Stone.

Entre sus créditos más recientes también se encuentran 'Santo', la serie 'Better Things', 'The Seven Faces of Jane' o 'The Resort'.

Durante su carrera Calderón interpretó a una variedad de villanos, un papel que él mismo estaba encantado de encarnar, como en 'Men in Black' y 'El equipo A'.