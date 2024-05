Muere Richard M. Sherman, compositor de Mary Poppins y El libro de la selva, a los 95 años

El compositor Richard M. Sherman, uno de los autores más prolíficos de Disney en los años 60, ha muerto a los 95 años. Ha fallecido en un hospital de Beverly Hills, California.

Junto a su hermano Robert, a Sherman se le consideró parte del círculo creativo más íntimo de Walt Disney gracias a temas como It's a Small World (After all), Supercalifragilisticexpialidocious, Chim Chim Cher-ee o Con un poco de azúcar.

Entre sus películas más aclamadas destacan clásicos como Mary Poppins, El libro de la selva, Chitty Chitty Bang Bang, La bruja novata o Las aventuras de Tom Sawyer, entre más de 50 películas para las que, junto a su hermano, compuso 1.000 canciones.

Ambos fueron nombrados miembros del Salón de la Fama de los Compositores y ganadores de la Medalla Nacional de Honor en Estados Unidos.

Por su trabajo en Mary Poppins, los hermanos Sherman ganaron dos Oscar a Mejor canción por Chim Chim Cher-ee y a Mejor banda sonora. También consiguió a lo largo de su carrera tres premios Grammy o 24 álbumes de oro y platino.

En mayo de 2009, Disney lanzó el documental The Boys: The Sherman Brothers Story y ese mismo año, la compañía lanzó The Sherman Brothers Songbook, un conjunto de dos CD que cubren 42 años de sus canciones para el estudio.