Muere John Nolan, actor de Batman y tío de Christopher Nolan: "Fue el primer artista que conocí"

John Nolan, veterano actor británico de cine, teatro y televisión, ha fallecido a los 87 años. El intérprete, tío de Jonathan y Christopher Nolan, apareció la trilogía de El caballero oscuro y en la serie Person of Interest, dirigidas por sus sobrinos.

El actor ha muerto este sábado 11 de abril según ha informado el medio Stratford-Upon-Avon Herald y han recogido medios como The Hollywood Reporter.

John Nolan en El caballero oscuro: la leyenda renace | Warner Bros.

El actor ayudó a sentar las bases del éxito de su familia en el mundo del espectáculo y colaboró frecuentemente con sus sobrinos. Nolan interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises, en Batman Begins (2005) y El caballero oscuro: La leyenda renace (2012). También apareció en Following (1998) y Dunkerque (2017), escritas y dirigidas por Christopher Nolan.

El director, a través de su representante, declaró a TMZ: "Mi tío John fue el primer artista que conocí, y me enseñó más que nadie sobre la búsqueda de la verdad en la actuación y las alegrías del logro creativo. Lo extraño muchísimo, pero encuentro gran consuelo en mis recuerdos de John, especialmente en los de cuando trabajamos juntos".

Christopher Nolan en el rodaje de El caballero oscuro: la leyenda renace | Cordon Press

La última aparición de John fue en un episodio de Dune: la profecía en 2024.