Diane Keaton se atreve con la música a los 78 años con una canción navideña

La actriz Diane Keaton ha decidido lanzarse al mundo de la música y publicar su primera canción navideña, titulada First Christmas, y que será lanzada el próximo 29 de noviembre, anunció la artista en su cuenta de Instagram.

"¡No puedo creer que finalmente esté aquí! Mi single para las fiestas, First Christmas, saldrá el viernes 29 de noviembre", escribió la protagonista de Annie Hall en su perfil en las redes.

"Estoy muy emocionada al compartir esta canción con todos ustedes", agregó la ganadora de un Oscar.

La actriz de 78 años señaló que la canción se puede descargar con antelación antes de su lanzamiento en todas las principales plataformas de streaming e incluye un enlace para que sus fans puedan hacerlo.

Según el medio E! News, la que fuera protagonista de algunas de las mejores películas de Woody Allen tenía el deseo desde hace años de grabar música, y para ello ha tomado lecciones de canto.

Diane Keaton no es la única actriz de Hollywood que se atreve con la música navideña. Otras estrellas también han incursionado en este género festivo. Scarlett Johansson lanzó en 2021 la canción Sing, como parte de un álbum benéfico navideño. También la icónica Idina Menzel, conocida por ser la voz de Elsa en Frozen, ha publicado discos navideños como Holiday Wishes. Incluso Zooey Deschanel, famosa por su papel en New Girl, tiene una carrera musical con su dúo She and Him, con el que ha grabado varios álbumes de villancicos.

Keaton es una figura mítica de Hollywood no solo por su inconfundible estilo y personalidad, sino también por su impacto en el cine. Desde su icónica actuación en Annie Hall, que le valió un Oscar, hasta su participación en clásicos como El Padrino y Reds, Keaton ha demostrado ser una actriz versátil y carismática. Además, su influencia trasciende la pantalla: su sentido de la moda, con trajes masculinos y sombreros, marcó tendencia y redefinió la elegancia en la cultura popular. A lo largo de su carrera, ha sabido reinventarse y conquistar nuevas generaciones, consolidándose como un icono atemporal.