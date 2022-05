Muere la actriz Joanna Barnes, de 'Tú a Londres y yo a California', a los 87 años

La actriz Joanna Barnes ha fallecido a los 87 años en su casa de The Sea Ranch, en California, tal y como ha confirmado su amiga Sally Jackson a 'Hollywood Reporter'. Al parecer la escritora sufría ''múltiples problemas de salud'', según ha informado esta misma.

La veterana intérprete desarrolló especialmente su carrera en el cine y en la televisión en las décadas de los 50 y los 60, logrando su primer éxito cinematográfico con 'Tía y mamá', de Morton Dacosta, en 1958, siendo esa comedia la que le llevó a estar nominada al Globo de Oro en la categoría de 'Actriz Revelación'.

En 1959 tomó el rol de Jane en 'Tarzán de los monos' con Denny Miller y ese mismo año también apareció, como personaje secundario, en 'Espartaco' como Claudia Marius.

Pero si por algo destaca especialmente su reconocida trayectoria profesional es por sus trabajos en 'Tú a Boston y yo a California', de Disney, donde dio vida a la cazafortunas Vicki Robinson, así como por su interpretación en el remake de 1998, 'Tú a Londres y yo a California', junto con Lindsay Lohan.

La nacida en Boston también apareció en películas como 'Adiós, Charlie' y en series como 'The Trials of O'Brien', 'Maverick', 'Mannix', 'Hawai 5.0', 'Los nuevos ricos' o 'Cheers'.

Su última aparición en la pequeña gran pantalla fue en la comedia 'Then Came You' en el año 2000. Pero además de actriz también fue periodista y escritora, llegando incluso a ser presentadora de 'Dateline: Hollywood' y de haber publicado su propia novela, 'Pastora', en 1980.

