Chris Pine confiesa que en realidad nunca quiso ser actor: "No era mi pasión"

Chris Pine cuenta con una larga carrera como actor a sus espaldas, y mientras se prepara para el estreno de su próximo trabajo, 'Dragones y Mazmorras', el actor ha hablado sobre su infancia, y ha explicado cómo llegó a ser actor con IndieWire.

Chris Pine no quería ser actor

Lo cierto es que Chris Pine en un principio no quería dedicarse a la actuación, digamos que más bien, fue la actuación quién lo eligió. Debido a los lazos de su familia con la industria, los trabajos de actuación acaban de llegar a él.

"Nunca tuve pasión por la actuación", admitió. "La actuación fue algo que pareció surgir de la nada y luego se apoderó de mi vida. Parecía estar predestinado y tenía mucho sentido".

Señaló que está agradecido de haber podido darse el lujo de elegir si se dedicaba o no a la actuación, o qué papeles escogía. Ahora, afirma que tiene las cosas muchas más claras, y tras cada papel que representa existe un propósito. "Sé lo que quiero. Sé lo que me gusta. Sé lo que funcionará para mí".

Chris Pine y Gal Gadot en 'Wonder Woman' | Warner Bros.

Primeros pasos hacia la dirección de cine

Ahora, Chris Pine se plantea cambiar su rumbo profesional y convertirse en director de cine, aunque sea de películas con menos presupuesto: "Voy donde está mi interés y resulta que mi interés, en los últimos dos años, han sido estas películas más pequeñas", concluyó.

Se está preparando para dirigir su primera película, una comedia titulada 'Poolman' que escribió junto a su amigo y socio productor Ian Gotler. Pine también protagonizará la película como el limpiador de piscinas, personaje que describe como "un soñador desafortunado y aspirante a filósofo" que se topa con un loco robo de agua que se propone resolver.

Pine dijo que a pesar de su éxito, a menudo no es reconocido en su vida diaria. "Afortunadamente, ya sea porque la gente no tiene ningún interés en mí o porque no me reconocen, mantuve un alto nivel de anonimato, por lo que estoy extremadamente agradecido" concluyó.

...

Seguro que te interesa...

Sandra Bullock revela la película de su carrera que "no debería haber hecho"